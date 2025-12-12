Diego Caro: "El Linares compite muy bien y Linarejos aprieta mucho, el partido es difícil"

Diego Caro, entrenador del Xerez DFC, conoce a la perfección al Linares, el rival de su equipo este domingo (12:00) en Linarejos y durante la semana ha avisado a sus futbolistas, no se fía. Aunque en casa no se están mostrando tan sólidos como esperaban, encadenan seis jornadas sin perder, las mismas que los azulinos, y han dado un saltito en la tabla que les ha acercado otra vez a la zona media-alta. El técnico cordobés asegura que el objetivo que se marcan es volver a sumar de tres, pero que no lo van a tener "fácil ante un rival competitivo, que sabe en cada momento a lo que juega, que es vertical" y que cuenta además con el respaldo de una grada que aprieta.

–¿Cómo ha completado la semana de trabajo el equipo tras el empate frente al Recre?

–Con normalidad, ha sido de buen trabajo para dar continuidad un poco al día a día que llevamos aquí desde que llegamos, estamos muy contentos por la actitud que están teniendo los chavales. Seguimos trabajando para intentar mejorar algunas de las cositas que no hicimos bien el día del Recre y con ganas de que llegue el domingo. Tenemos un partido importante y difícil en Linarejos y lo afrontamos con ganas de competirlo

–Ha comentado que hubo cosas ante el Recre la pasada jornada que no hicieron bien, ¿qué aspectos considera que ha mejorado su equipo?

–Estamos teniendo una buena actitud en el campo, sobre todo a nivel defensivo. En ese aspecto estamos muy bien, compitiendo muy bien, concediendo muy pocas opciones a los rivales. Un equipo con la calidad del Recre prácticamente no nos creó ocasiones claras de gol, pero nos falta mejorar con balón. Nos está faltando tener un poquito más de posesión y de tranquilidad a la hora de atacar. Ocasiones sí que estamos creando y el otro día lo vimos, pero nos falta tener más control del partido. Lo hemos estado analizando y, poco a poco, iremos mejorando.

Las claves del partido

–Su equipo el domingo se va a ver las caras con un Linares que acumula una dinámica idéntica, ¿qué partido espera?

–Es un equipo muy competitivo. Leva la misma dinámica que nosotros, está sacando muy buenos resultados en estas últimas seis jornadas y está, como digo, compitiendo muy bien. Además, Linarejos es un campo que aprieta mucho, un campo que es difícil para los rivales y tenemos que competir mínimo al nivel de ellos si queremos obtener los tres puntos, que al final es el objetivo que tenemos. Para ello hemos trabajado durante toda la semana, los hemos visto, los tenemos analizado, pero será un partido complicado contra un equipo que compite muy bien, que sabe a lo que juega en cada momento, que es muy vertical, muy rápido arriba y que nos va a crear muchas situaciones difíciles. Tenemos que saber contrarrestar todo eso y, luego, sacar nuestra mejor versión, que la hemos tenido en estos partidos, para obtener los tres puntos.

–Linarejos no es un campo fácil, pero llama la atención que el Linares sea uno de los peores equipos en su campo y el mejor fuera...

–Es verdad que en casa les está costando, pero son muy competitivos. Los equipos allí le están compitiendo bien. He tenido la oportunidad de verlos varias veces allí en su campo y sé que la gente aprieta mucho, que está muy cerca del campo y eso es también es motivante para el equipo rival. Tenemos que ir con la motivación y con la ilusión, como siempre digo, de que vamos a jugar en un campo donde la gente va a apretar, donde te tienes que sentir futbolista y en un campo que en teoría va a estar en buen estado. Tenemos que sacar nuestra mejor versión para ponerles en dificultades a ellos porque también es cierto que cuando los marcadores no les son favorables, la gente también les aprieta. Eso pasa en los campos donde va mucha gente y también nos ha pasado a nosotros en algunos, que cuando la cosa va bien, vuelas y cuando la cosa va mal, al equipo le entra ese run run, ese nerviosismo que puede ser que le pase también a ellos allí en su campo. Vamos a intentar aprovecharnos de esas situaciones y si nos ponemos por delante en el marcador, intentaremos que ocurra esto que comento.

–¿Qué es lo que más le preocupa del partido?

–Principalmente que el Linares es un equipo muy competitivo, que no da balones por perdido, que tiene una intensidad en los duelos alta, que tiene las ideas muy claras. Es un equipo, como he dicho anteriormente, muy vertical, que juega a partir de segundas jugadas y te ataca, que tiene capacidad también para sacar el balón desde atrás. Es un equipo que te compite a un alto nivel y por eso tienen muy buenos resultados fuera de casa. Fuera de casa para obtener buenos resultados tienes que competir mucho y es una de las cosas que más me preocupa. Luego es verdad que también ellos te meten muchos centros, te meten muchos balones en el área, muchas segundas jugadas... Al final, ese tipo de situaciones en el juego, cuando eres un equipo competitivo, tiendes a ganarlas. Tenemos que competir al máximo de nuestro nivel, mínimo el nivel de ellos, y luego, estar acertados de cara al gol, que por ejemplo el domingo pasado ante el Recreativo no lo estuvimos todo lo que nos hubiera gustado, tuvimos situaciones de gol y no conseguimos acertar, salvo en la Udom.

Las cuentas

–El Xerez DFC se está mostrando fuerte tras seis jornadas sin perder, pero no termina de salir de la zona complicada...

–Cuesta salir de los puestos de abajo. Llevamos una puntuación buena, bastante buena y aun así estamos en play-out, aunque no es menos cierto que a los equipos que marchan por encima, no sé si hasta el séptimo o sexto aproximadamente, los tenemos a un partido, se ha apretado toda esa zona más. Nuestro objetivo es muy claro, intentar ganar en Linarejos para seguir avanzando en esta carrera de fondo. Hay intentar ir saliendo de esos puestos de abajo que siempre comento que a nadie le gusta estar y a nosotros menos. Queremos meternos en una zona un poquito mejor, un poquito más cómoda, que creo que es donde merecemos estar como mínimo.

–Quedan dos partidos antes de final de año y tres para que acabe la primera vuelta, ¿ha hecho ya números?

–Las cuentas, las que estamos comentando, las de ganar en Linarejos y seguir avanzando en esta carrera de fondo y poco más. En general, en el fútbol es difícil hacer cuentas a medio o largo plazo y en esta competición tan competitiva, tan ajustada, en la que ganas dos partidos te metes arriba y pierdes dos partidos te metes abajo, hacer las cuentas de la lechera es equivocarse, te equivoques cien por cien. Debemos tener tranquilidad y dar normalidad a todo, debemos ir partido a partido, que es un tópico, pero que es real. Nuestro objetivo principal es ganar en Linarejos para seguir con esta buena dinámica que estamos llevando y luego centrarnos en el siguiente rival antes del parón.

Bajas

–¿Cómo se encuentran Morante y Diego Iglesias?

–Morante no va a tener ningún problema, ha entrenado con total normalidad y Diego no va a llegar a este partido. Sigue en su fase de recuperación y no sé si vamos a tenerlo para el siguiente, espero que sí. Ya me habéis escuchado muchas veces decir que los futbolistas tienen que estar al 100% porque los partidos son de máxima exigencia, de máximo nivel y los jugadores tienen que estar todos al 100%. La baja que tenemos también es la de Juanjo, que está sancionado.