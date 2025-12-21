Diego Caro: "Un equipo quiso el triunfo y el otro el empate, merecimos ganar"

El Xerez DFC ha cerrado 2025 con un empate a cero en Chapín ante el Lorca en un partido en el que mereció más, pero le faltó el acierto en ataque que tuvo en otros compromisos. De hecho, se quedó sin marcar por primera vez. El cuadro azulino, de todos modos, acaba el año fuera del descenso y encadenando ocho jornadas sin perder, ls mismas que lleva Diego Caro al frente del equipo. El técnico se marcha de vacaciones satisfecho con el rendimiento de sus jugadores, cree que sobre el verde su equipo quiso ganar y el rival empatar y espera que el club acuda al mercado de invierno para reforzar la plantilla y "tener fondo de armario, que nos falta".

–¿Qué valoración realiza del partido?

–Se ha visto un Xerez Deportivo que ha querido ganar y un Lorca que ha querido empatar, creo que así se podría resumir un poco el partido. Lo intentamos todo, aunque es verdad que faltaron más ocasiones claras, más disparos, pero sí que tuvimos las suficientes para ganar el partido. Recuerdo un cabezazo en la primera parte, luego otra ocasión de Ilias, varios acercamientos dentro del área con un último pase que no fue limpio y no pudimos rematar con claridad... Tuvimos mucho dominio, mucho control del juego, los hundimos mucho... Temíamos las transiciones de ellos, que lo hacen muy bien, pero prácticamente no nos hicieron ninguna, por lo tanto a nivel defensivo también estuvimos a buen nivel. Nos ha faltado el gol, que es lo más importante en este juego, para habernos llevarnos los tres puntos. Lo demás creo que lo pusimos prácticamente todo, no recuerdo tampoco ninguna parada importante de Flo. En general, creo que deberíamos de haber ganado, pero bueno, esto es un juego que si no haces goles no ganas. De todos modos, lo importante cuando no haces goles, que es la primera vez que nos sucede no perder.

–El partido ha estado marcado por la lluvia y el mal estado del terreno de juego...

–No era fácil jugar y lo intentamos. Me quedo con que el equipo intenta la propuesta siempre, salimos de tres, intentamos encontrar a Ilias, a Julen, intentamos atacar a última línea de ellos, intentamos encontrar a los libres, Yago se ha lateralizado mucho, Curro ha hecho buen partido. Creo que los chavales lo han intentado y el equipo que intenta proponer más es el que más perjudicado sale cuando llueve tanto, se embarra el campo. Al final, es normal. Defender siempre es más fácil que atacar y cuando se embarra el campo pues evidentemente es mucho más difícil para nosotros. Pero, insisto, lo intentamos y sólo nos faltó eso, el gol.

El césped, un barrizal

–¿Hasta qué punto les impidió el barrizal desplegar su juego?

–Al final, siempre influye porque intentas ir, proponer... Siempre comento que al final el campo está para los dos equipos igual, pero es evidente que si nos hubiéramos puesto por delante en el marcador, posiblemente el campo nos hubiera beneficiado porque hubiéramos tenido que defender ese resultado y es más fácil. Pero no lo hicimos y también dije antes que hubo un equipo que entiendo quería ganar y otro que con un empate le iba bien, así que tuvimos que proponer más, irnos más al ataque, intentar llegar en mejores condiciones a la zona de finalización y no era fácil. El campo está irregular y en la segunda parte era un barrizal y era difícil. Me quedo con la buena actitud que ha tenido el equipo, no concede nada, sigue trabajando y no perdemos. Me gusta ver el vaso medio lleno y me gusta ver cosas positivas de mi equipo cuando tiene la actitud que están teniendo los chavales.

–Desde que llegó ya van ocho jornadas sin perder...

–Es cierto y, además, sin conceder demasiado. No ha sido un empate de esos que sufres y te metes debajo de tu portería porque te somete el rival. Ha sido una igualada, pero con solvencia por parte de mi equipo, sin recibir disparos, intentando atacar, llegar, metiendo centros, saques de esquina... Tenemos que seguir insistiendo. El equipo, que lo hablamos mucho en el vestuario, tiene que seguir creyendo que es muy difícil que le ganen y creo que se lo creen ya de sobras a ellos.

La reacción tras su llegada

–¿Pensaba llegar al final de 2025 con estos números cuando se hizo cargo del equipo?

–No era fácil porque el equipo tenía muy pocos puntos y nos vamos con una puntuación aceptable, aunque mejorable por supuesto. No vamos a ser conformistas ni mucho menos. Nuestra idea era ganar, queríamos ganar. Siempre que jugamos en Chapín tenemos que ir a por los tres puntos y tenemos que aspirar a ganar el partido sí o sí. Vamos puntuando, todo está muy apretado todo. Creo que ha sido una jornada con muchos empates y lo que he dicho ya, hay que seguir haciendo las cosas bien y acercándonos a nuestro mejor nivel, que todavía tenemos mucho margen de mejora, eso sí.

Refuerzos

–El mercado de invierno se abre en breve, ¿le va a pedir algo a los Reyes Magos?

–Hay que pedir, luego ya que te den o no. Vamos a intentar a ver. Para este partido, sin ir más lejos, Rafa Parejo ha tenido fiebre, no pudo prácticamente participar y lo metimos a última hora porque Curro ya no podía más. Desde que estoy aquí, se lo comentaba también Antonio Bello, no he tenido ni una semana tranquila, siempre ha habido algo a última hora. Tenemos que buscar el mayor fondo de armario posible. Si llega alguien, que venga, ya no sólo a subir el nivel, que es difícil, que venga a sumar, que venga al vestuario y sepa dónde viene... Tiene que reunir muchos requisitos para que lo podamos traer. Si puede ser incluso alguien que haya trabajado conmigo en anteriores etapas para que conozca el modelo. Estamos hablando de un mercado de invierno muy difícil, en el que tienes que recurrir a futbolistas que quizás no jueguen o jueguen poco en sus equipos. Entonces, si vienen y tú intentas inculcarle el modelo en poco tiempo, pues cuando se enteren, estamos ya en Semana Santa. Vamos a intentar rastrear el mercado, a ver qué hay. Sabemos que es un mercado difícil, que hay muchos equipos y muy poderosos económicamente que están también buscando. Desde la tranquilidad que tenemos de ocho partidos sin perder y de un equipo que creo que está siendo solvente y sólido, vamos a ver qué hay.