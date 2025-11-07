Diego Caro: "El nivel del Almería B no es el que dice la tabla, tendremos que hacer muchas cosas bien para ganar"

Diego Caro se estrenó la pasada jornada al frente del Xerez DFC con una victoria balsámica ante el Antoniano por 2-0 en un encuentro en el que su equipo fue superior al rival y en el que por primera vez en toda la temporada fue capaz de dejar la portería a cero y de frenar la sangría de goles que estaba recibiendo. Con los tres puntos en su haber, le ha resultado más fácil trabajar esta semana de cara al compromiso de este domingo (17:00) nuevamente en Chapín ante el Almería B, un rival que es penúltimo, que ha perdido ocho de los nueve encuentros disputados y que ha sumado de tres únicamente en uno, en la tercera jornada contra el filial del Málaga (0-1), pero llega con nuevo entrenador, con todo lo que ello supone.

El técnico xerecista no se fía del rival ni por la llegada de Salmerón en lugar de Lasarte ni por el potencial que considera tiene el filial, pero se muestra optimista, cree que sus jugadores tienen una buena actitud, que están asimilando rápido los conceptos y considera que están capacitados para volver a sumar de tres, un nuevo triunfo que les permitiría tomarse un respiro en la tabla, ya que todavía se encuentran en descenso.

–¿Cómo ha ido su segunda semana de entrenamientos después del triunfo ante el Antoniano?

–Muy bien, siempre que se obtiene una victoria se trabaja con más alegría. La semana ha sido francamente buena en ese sentido, ya la hemos tenido entera y hemos podido trabajar algunas cositas más. Hemos avanzado en la metodología, en nuestro modelo de juego y ha servido para que los chavales vayan adquiriendo conceptos que, aunque dije en rueda de prensa que había sido algo muy rápido por su parte, siempre hay matices y algunos errores que se cometen en los partidos que tenemos que ir mejorando durante los entrenamientos.

–¿Qué es lo que más le está gustando del grupo?

–Ya comenté que fueron esponjas y están muy expectantes para que les vayamos dando nuevas consignas para seguir avanzando. De todos modos, tenemos que ir poco a poco, no podemos meterle toda la información a la vez porque muchas veces lo que hacemos es parar en vez de avanzar. Cuando ganas, siempre se digiere todo mejor, hay mucha más alegría en el trabajo, en el día a día, y en ese sentido la actitud de ellos está siendo muy buena y podemos seguir avanzando en el proceso y en el camino que estamos porque creo que es el correcto.

–Lograr dos triunfos seguidos en casa se dice que es complicado, su equipo tiene el reto ante un rival que está mal, pero que acaba de cambiar de entrenador...

–Cuando hay un cambio de entrenador siempre existe incertidumbre y te la creas. Por suerte, Salmerón es un entrenador conocido, que lleva bastantes temporadas entrenando y más o menos sabemos como lo hacen sus equipos, pero te trastoca un poco los planes porque es un filial y no sabes tampoco por dónde puede ir el modelo a utilizar. De todos modos, lo importante es trabajar, que también es lo que más necesitamos ahora mismo, que seamos nosotros y que confiemos y sepamos lo que tenemos que hacer en cada momento. Luego, a ver qué nos propone el Almería B. Lo hemos visto en anteriores partidos y ha hecho muchas más cosas bien de los puntos que demuestra la clasificación. Mantiene jugadores de la temporada anterior y se quedaron, quiero recordar, a tres puntos del play-off. Es decir, a esos futbolistas no se les ha podido olvidar jugar a fútbol. Es un filial de un equipo del fútbol profesional, con talento y jugadores que quieren llegar al primer equipo. Eso ya nos está diciendo de la dificultad que nos vamos a encontrar el domingo y es cierto, ganar dos partidos seguidos en casa es difícil y en esta categoría con la igualdad que hay, más difícil aún.

Diego Caro y Jesús Ruiz dan instrucciones a los xerecistas en el Pepe Ravelo. / Manuel Aranda

–¿Qué es lo que más le preocupa del filial?

–Hay cosas que nos preocupan y nos ocupan. Son chicos jóvenes con mucho talento, bien preparados físicamente, dinámicos, rápidos y, como he dicho anteriormente, creo que en la clasificación no reflejan los puntos que han merecido en cuanto a juego. Los vi en directo en Jaén y perdieron el partido en el minuto 95. Hicieron un buen partido, compitieron bien. Va a ser un equipo que seguro que con el entrador nuevo a nivel defensivo va a subir el nivel y va a estar bien a nivel defensivo. Nosotros tendremos que hacer muchas cosas bien, poner en práctica los buenos momentos que tuvimos el otro día ante el Antoniano y darle más continuidad a ese juego porque si le damos más continuidad a ese juego, somos capaces de quitarle el balón al filial de la Almería, de someterlo y de tenerlo en su campo, pues vamos a estar más cerca de la victoria.

–¿Y de su equipo?

–Que siga dándole continuidad a lo que hicimos bien el otro día, que fueron bastantes cosas. El otro día, tuvimos tramos de partidos muy buenos, en la primera parte tuvimos buen nivel y en algunas fases de la segunda parte hubo tandas muy buenas también con ocasiones y con llegadas y defendimos bien. Y darle continuidad a eso es lo que más me preocupa. Si somos capaces de darle continuidad al juego y además mantener la buena actitud, que de eso no tengo dudas, y la intensidad que le pusieron a las acciones tanto en ataque como en defensa, creo que nos va a acercar a la victoria.

–De ganar, el equipo hasta podría salir de la zona de descenso dependiendo de otros resultados...

–Es un objetivo a corto plazo que nos tenemos que marcar, a nadie nos gusta vernos en una mala clasificación. El pasado domingo ya ganamos y hacerlo este domingo nos permitiría dar un saltito más en la clasificación, poniéndonos y situándonos en una posición más cómoda. Son objetivos a corto plazo que nos tenemos que ir marcando dentro del objetivo principal que es ganar el domingo.

–La pasada semana, el equipo demostró en el campo y el vestuario las ganas de ganar que tenía con la celebración, usted se marchó dentro tras saludar al técnico del Antoniano...

–Mi trabajo al final de los partidos ya está realizado y ya lo dije en la sala de prensa tras el encuentro, la victoria era de los futbolistas. Yo termino el partido y los verdaderos protagonistas son ellos, habían ganado y tenían que disfrutar y disfrutar con la afición. A mí me gusta quitarme del medio y les dejo a ellos. Me va a pasar más veces, termina el partido y me voy rápido para adentro. Y el día que perdamos y no hagamos bien las cosas, pues a lo mejor me tengo que quedar un poco más fuera, pero a mí no me gusta. Insisto, los verdaderos protagonistas de esto son ellos y las victorias tienen que celebrarlas porque es muy difícil ganar. De hecho, de nueve partidos tan solo hemos conseguido dos triunfos.