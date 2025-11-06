Viñuela, extremo del Xerez DFC, sufre una pequeña rotura en el aductor derecho

El Xerez DFC sigue con su puesta a punto de cara al importante partido de este domingo (17:00) en Chapín frente al Almería B, un rival directo en la lucha por salir de los puestos de descenso, aunque la situación del filial es tan asfixiante que este miércoles anunció relevo en el banquillo. Alberto Lasarte, con siete derrotas consecutivas, ha sido destituido y ha llegado José María Salmerón, un experimentado entrenador que tiene la complicada misión de sacar a los rojiblancos de la penúltima posición en la tabla con tres puntos.

Diego Caro cuenta para esta cita con la baja del extremo Fran Viñuela, que la pasada jornada ya no pudo jugar ante el Antoniano por problemas musculares. El extremeño se ha realizado varias pruebas y ya conoce el alcance de su lesión, una pequeña rotura en el aductor de su pierna derecha, que le va a impedir jugar en un par de semanas. El club ha emitido el parte médico del jugador y explica que "sufre una lesión en el aductor de su pierna derecha, cuya evolución marcará el regreso al trabajo con la primera plantilla".

Mientras, el delantero Emaná ya entrena con normalidad junto a sus compañeros, aunque le falta ritmo después de más de un mes de baja, tras superar la rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que se produjo en Jaén y de la que recayó cuando estaba a punto de dejarla atrás. La presencia del camerunés entre los disponibles debe generar cierta tranquilidad en los técnicos, ya que Christian Dieste tiene cuatro amarillas y está al borde de la sanción, igual que el extremo Sergio García.

Los azulinos buscarán en su segundo compromiso seguido en casa enlazar por primera vez dos victorias seguidas, que les permitirían salir de la zona de descenso si les acompañan otros resultados de sus rivales más directos, que encaran citas complicadas. El Lorca recibe este sábado a la Minera, el Estepona visita al líder Extremadura, el Melilla al Águilas y en Antoniano hace de anfitrión en Lebrija al Salerm Puente Genil.