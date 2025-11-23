Diego Caro: "El partido ha sido muy duro, tres puntos más y a seguir"

El Xerez DFC afrontaba ante el Salerm Puente Genil un partido vital de cara a salir de los puestos de descenso ante un rival directo y lo sacó adelante con mucho sufrimiento y un golazo de Ilias al cuarto de hora. Los azulinos ocupan ahora puestos de play-out y su rival de descenso. Diego Caro, técnico azulino, valoró de forma muy importante el triunfo, felicitó a sus jugadores por la victoria y el trabajo realizado, destacó el esfuerzo a nivel defensivo y el haber logrado otra portería a cero, gran caballo de batalla del equipo con el anterior entrenador. Caro lleva cuatro jornadas en el equipo con dos empates y dos victorias.

–¿Qué valoración hace del triunfo ante el Salerm Puente Genil?

–El partido, como se preveía, ha sido muy complicado, muy duro, ante un buen rival. No hemos estado tan fluidos con balón como otras veces, nos costó encontrar un poco sobre todo a nuestra gente de dentro, la gente más desequilibrante. Pero bueno, en una buena acción se nos puso el partido de cara y tuvimos también en la segunda parte otra muy buena de Diego y Dieste, que si hubiéramos cerrado el partido, evidentemente no hubiéramos sufrido tanto. No lo hicimos y ellos, al final, acumulan mucha gente arriba, muchos envíos, muchas segundas jugadas y eso nos ha costado un poco controlarlo para que pudiéramos atacar. Es el partido que más hemos estado en fase defensiva y tengo que dar la enhorabuena al equipo porque fuimos capaces de dejar la portería a cero, 1-0, tres puntos y a seguir.

–¿Qué es lo que más le ha gustado de su equipo?

–Me ha gustado el plano defensivo. Nos tocó ponernos el mono de trabajo y estuvimos enormes, sacamos muchísimos balones a centros laterales, evitamos muchos centros... Nuestro portero no tuvo que hacer grandes paradas, hizo alguna porque al final pasamos bastante tiempo defendiendo, pero nada más. Creo que la ocasión más clara fue la nuestra del gol y la que he comentado de Dieste con Diego Iglesias. Ha sido un partido incómodo para nosotros, contra un buen rival, muy intenso, que nos ha puesto en dificultades. Lo que más me ha gustado evidentemente ha sido eso, el nivel defensivo tan alto que hemos tenido y mantener la portería a cero, que es la segunda en cuatro partidos y eso habla mucho y bien del nivel defensivo del equipo ahora mismo.

–Han mejorado en defensa a pesar de las bajas...

–Sí, estamos intentando ajustar al máximo y el problema no es ajustar, el problema es que lo que estamos ajustando no tenemos tiempo para trabajarlo. Al final, cuando tienes un mes y medio de pretemporada, todos estos ajustes los prevés o los trabajas por si pueden pasar. No nos está dando tiempo a ello, muchas cosas son a través de comentarlo con ellos, todo es imprevisible. Eso sí nos está costando un poco más y ahí es donde también pido un poco de paciencia sobre todo a la afición, porque es que vamos a contrarreloj y muchas veces se dan situaciones que no queremos o que no nos gustan, pero es que es lo que hay. Lo que yo quiero es recuperar a todos los jugadores, tenerlos a todos disponibles y no tener que hacer esas pruebas. Si sé que Curro o Diego rinden más en sus puestos, pero es que hay situaciones en las que tengo que manejar las urgencias.

–Tanto Ekiza como Ilias no paran de crecer en los últimos encuentros...

–Me alegro por ellos, será que estamos dando en la tecla. En este partido han mostrado su mejor futbol, no han estado todo lo brillante que nos gusta verlos, pero desde que yo estoy aquí están rindiendo a un alto nivel. Con balón les ha costado, pero cuando los hemos encontrado es verdad que son desequilibrantes y son determinantes para nosotros. Además, su nivel defensivo también es alto. Ilias se ha vaciado, no podía más, se ha tirado al suelo y lo hemos tenido que cambiar. En cuanto a actitud y ganas no se les puede pedir absolutamente nada más. Tenemos que mejorar un poquito con balón, pero en cuanto a actitud, como he dicho antes, hay que dar la enhorabuena a los chavales y seguir en este camino. Hay que darle naturalidad a las cosas y seguir en este camino, que lo estamos haciendo bien.

El Xerez DFC está mostrando regularidad desde su llegada, dos triunfos y dos empates...

–Lo que queríamos era ganar regularidad que el equipo necesitaba, tranquilidad y la estamos logrando. Yo le doy normalidad a todo, al día a día, a los partidos. Tenemos que seguir mejorando, pero si somos capaces de mantener este nivel defensivo no va a ser fácil hacernos gol, que veníamos encajando siempre. Marcábamos, pero recibíamos con cierta facilidad y eso nos obligaba a hacer más. Estamos consiguiendo eso, marcar y no encajar. El partido ante el Puente Genil era de mucha dificultad, llegaba justo por encima y esas imprecisiones que tuvimos en algunas situaciones eran ocasionadas por eso.

–El equipo llevaba varias jornadas de descenso y ahora ya está en play-out...

–No he miro la clasificación, pero es cierto que estaba el Puente Genia a 3 puntos y los hemos igualamos. No me preocupa ahora mismo en exceso la clasificación, aunque a nadie le gusta le verse en los puestos de abajo. Lo que preocupa más es que sigamos haciendo las cosas bien y que sigamos en esta misma línea, porque eso significará que estamos bien en ataque y defensa y que estamos a un buen nivel.