Un flechazo de Ilias lleva la magia a Chapín (1-0)

Ganar o ganar. Otro paso al frente y cuando más necesario era. El Xerez DFC de Diego Caro suma y sigue. Los azulinos se han impuesto por 1-0 al Salerm Puente Genil en un partido poco vistoso, en el que los azulinos fueron de más a menos. Ilias Charid volvió a mostrar su magia y anotó un golazo al filo del cuarto de hora para dejar los tres puntos en Chapín frente a un rival combativo, que vendió cara su derrota. El extremo navarro se encuentra en estado de gracia y marcó uno de esos tantos que justifican una entrada. El combinado xerecista acumula con el cordobés ocho puntos de doce, tiene catorce y se coloca en play-out.

Un cambio obligado

Diego Caro realizó la pasada jornada en Melilla sus primeros cambios desde que debutó en el banquillo dos jornadas antes y ante el Salerm Puente Genil, su exequipo, apostó por el mismo once con una variante obligada, la de Morante, que sufrió problemas en los isquios en el Álvarez Claro y por primera vez se ha quedado fuera de una alineación titular. Marcelo fue el elegido. Carlos Daniel también estuvo entre algodones toda la semana por molestias en un tobillo, pero los superó finalmente y ocupó su puesto en el centro de la zaga junto al jerezano y a Udom. El resto de jugadores, los habituales. Diego Iglesias, que también entró ante los de Javi Motos, igualmente conservó su plaza. Ilias y Dieste, los dos en un buen momento, eran los referentes arriba.

Con dos propuestas de juego distintas, arrancó un partido que prometía, con mucho en juego, presión alta y transiciones rápidas. Azulinos y rojillos no podían permitirse demasiados lujos instalados en la parte baja de la tabla, en descenso los locales y en play-out los pontanos. Con muchas imprecisiones, el primer acercamiento xerecista llegó a los seis minutos, con un pase de Diego Iglesias que Ilias quiso poner al corazón del área para que lo rematara Dieste, pero lo atajó seguro el meta jerezano de los cordobeses Benito del Valle.

Ilias abraza a Iglesias por el pase del gol, mientras acuden a felicitarles Udom, Marcelo y Ekiza. / Samuel Vega

Golazo de Ilias (1-0, 14')

El Salerm, fiel a su estilo intenso y físico, se posicionaba bien sobre el verde y salía cada vez que podia intentando aprovechar los desajustes azulinos con un Cacho muy atento (8'). Pero el que aprovechó una excelente acción rápida de ataque para adelantarse en el marcador fue el Xerez DFC, que se adelantó en el marcador con un golazo de Ilias, como no podía ser de otro modo. Una jugada rápida de ataque la condujo Iglesias, que ganó profundidad por su banda, se metió unos metros para dentro y se internó en el área para ceder el balón a un navarro que la esperaba impaciente. Controló y se sacó un zapatazo lejano tremendo que pegó en el larguero al lado de la escuadra y acabó dentro. Impresionante tanto de Ilias, que sorprendió a unos pontanos que esperaban más el centro que el disparo. 1-0. Minuto 14.

Ilias fue el jugador azulino que más peligro generó. / Samuel Vega

Ilias perdona el 2-0 (21') y la quinta amarilla a Dieste

El tanto afectó a un Salerm, que en el 21' no encajó el segundo de milagro y otra vez el 'Mago Navarro' le iba poniendo la firma al gol. Nuevamente, una acción muy rápida entre Ekiza y Sergio García la puso casi en el punto de penalti el roteño para que Ilias le pegase con efecto, pero su disparo se marchó ajustado al palo izquierdo del portal pontano. Y en el 23', Chapín reclamó penalti de Pozo a Ilias cuando se había internado ya en el área. El colegiado lo debió tener clarísimo porque de forma inmediata se dirigió a todos para indicarles que siguiera el juego. Luego, Dieste vio una amarilla, que es la quinta y le impedirá jugar el domingo en Estepona.

Con el paso de los minutos y los nervios y la tensión a flor de piel, Chapín la tomó con el línea de Tribuna Sultan Usman Ayodele, que levantó la bandera para anular un par de internadas claras de Dieste e Ilias y en el 43, susto. Un centro de Marcos Pérez lo despejó de puños Bloch y el rechace lo mandó fuera por muy poco Tommy Montenegro.

El final del primer tiempo llegó con una bronca monumental para el trío arbitral y aplausos para un equipo más práctico que en encuentros y que estaba haciendo los deberes ante un rival que no se lo estaba poniendo fácil, pero que tampoco generaba demasiado peligro. Ilias es mucho Ilias.

Diego Iglesias estuvo muy activo durante todo el encuentro pegado a la banda. / Samuel Vega

Doble cambio en el Xerez DFC

Caro movió el banquillo en el descanso y dejó en la caseta a Curro Rivelott y Sergio García para apostar por Rafa Parejo, suplente por segunda jornada consecutiva, y Beny, que no estaba teniendo mucho protagonismo con el cordobés en la izquierda. El Salerm no lo teínía fácil, pero quería meterse en el partido y Salva Vegas y Cacho lo intentaban, pero el Xerez DFC también tenía claro que debía ampliar la ventaja para no perder su botín ni acabar sufriendo.

Y tras una larga jugada de ataque, Julen Ekiza se sacó un gran trallazo desde fuera del área que Del Valle mandó con la manopla a saque de esquina estirándose junto al larguero (54') en un paradón. Poco a poco, los de Diego Caro se hacían con las riendas del partido, pero no lo acababan de matar y era peligroso. Los pontanos también optaron por los cambios buscando un revulsivo y salieron Montenegro, Salva Vegas y Cacho y entraron Lalo, Zaca y Bugui.

Dieste, que perdonó el 2-0, intenta superar a Benito del Valle. / Samu Vegas

Dieste falla con todo a favor

El Xerez DFC no estaba tan cómodo y en uno de sus arreones pudo hacer el 2-0, pero Dieste falló a puerta vacía. Una buena jugada de Diego Iglesias no la pudo concretar con todo a favor el ariete. Era más fácil mandarla dentro que fuera, pero el balón se le escapó y se paseó (63'). Poco después, Fran Viñuela entraba en juego en lugar de Ekiza después de varias jornadas sin poder actuar por lesión.

La tensión subía y los azulinos tenían que aplicarse frente a un rival que no entregaba el partido... Competía, pero no le llegaba en ataque, aunque había subido sus prestaciones, y los xerecistas no eran capaces de salir a la contra para cortar el ritmo, se habian echado atrás peligrosamente y le costaba hasta presionar. Diego Caro veía claro que a su equipo ya le fallaban las fuerzas y apuró todos los cambios. Hasta el final, mucho sufrimiento de una escuadra que fue solidaria para cerrar un segundo tiempo de unos visitantes que lo intentaron todo.