Diego Caro: "La victoria es de los chavales, han hecho un trabajo espectacular"

Diego Caro, técnico del Xerez DFC, se estrenó de la mejor forma posible en el banquillo azulino. Su equipo realizó una excelente primera mitad, se impuso por 2-0 al Atlético Antoniano con goles de Dieste, de penalti, a los tres minutos y otro de Ilias antes del descanso, dos tantos en momentos psicológicos que le permitieron respirar, ahuyentar fantasmas y dejar por primera vez la portería a cero. A entrenador nuevo, en esta oportunidad, victoria segura...

El entrenador cordobés felicitó a sus jugadores, les dio todo el mérito de la victoria, considera fundamental haber dejado la portería a cero por primera vez, aunque "soy de los entrenadores que si metemos un gol más que el contrario, estoy contento", cree que están en el camino correcto para revertir la situación y estima que lo lograrán con la unión de todos.

–¿Qué valoración hace del partido?

–En primer lugar, tengo que dar la enhorabuena a los chavales, que han hecho un trabajo espectacular tanto a nivel defensivo como ofensivo. Es imposible empaparse de más en tan poco tiempo y la victoria es de ellos. Lo que he intentado ha sido no molestarles mucho, no estorbarles. Por lo demás, creo que desde el primer minuto se ha visto un Xerez Deportivo que ha querido ganar, que ha querido ir a por el partido. Hemos ido a por ellos con una presión alta, intentando dominarlos y someterlos, porque venían de jugar la Copa el jueves. Sabíamos que Chapín les podía pesar si teníamos el balón y éramos capaces de dominar el encuentro. Así salimos y también es cierto que ponerte por delante en el marcador ayuda. A nivel defensivo, no hemos pasado grandes apuros, no ha habido grandes paradas de nuestro portero. Por lo tanto, hemos sido justos merecedores de la victoria y estamos en el camino.

–A entrenador nuevo, victoria segura...

–Es un tópico y también lo habíamos hablado en la previa. Ahora, lo que hay es que dar continuidad al entrenador nuevo y que siga ganando. Vamos a intentar con trabajo seguir sumando victorias.

–Su equipo ha dejado por primera vez esta temporada la portería a cero...

–Es un aspecto muy importante porque ellos van a coger confianza. Al final, la solidez defensiva tal y como queremos jugar nosotros es muy importante. De todos modos, también es cierto que no me importa que me hagan gol siempre y cuando yo haga más. No soy un entrenador que solo y exclusivamente quiera defender, pero dejar la portería cero te da el punto que te regala la Federación.

–Ha realizado variantes a nivel defensivo y apostó por tres centrales, ¿cómo se han adaptado los jugadores al cambio?

– Los jugadores se han adaptado muy bien, es que no puedo decir nada más que felicitarlos, darles la enhorabuena y, como he dicho anteriormente, es que han sido esponjas en estos cuatro días que he estado trabajando con ellos. Han querido aprenderlo todo, saberlo todo, me preguntaban... Ha sido espectacular y, luego, tengo que destacar el esfuerzo que han hecho ahí en el campo. Se lo han dejado todo, han apretado arriba, han defendido francamente bien, han corrido, han trabajado. Todo ha salido bien y es el camino a seguir. Sabemos que estamos en una competición muy complicada, muy difícil, pero estamos en el camino correcto por lo que hemos visto.

El nuevo entrenador xerecista cree que están en el camino correcto tras el triunfo ante el Antoniano. / Manuel Aranda

–¿Cómo ha visto a Ilias y Dieste con sus nuevos roles?

–En muchas fases hemos estado con dos delanteros. Al final, lo que queremos es que Ilias se enganche arriba, se suelte, nos juegue entre líneas y la verdad es que ha estado bien. Y Dieste, bueno, no lo vamos a descubrir, aunque le teníamos que haber proporcionado más facilidades dentro del área. Ha faltado meter algún centro más lateral, llegamos y no los pusimos, aunque también es acierto defensivo del Antoniano, que ha evitado esos centros laterales. Los dos arriba han estado bien, han trabajado bien, a nivel defensivo muy bien y con balón iremos mejorando. Al final, hay seguir trabajando, seguir practicando lo que queremos y lo llevaremos a cabo sin ningún tipo de duda.

–¿Cómo se ha sentido en el banquillo?

–Había venido muchas veces aquí y había sufrido la grada entre comillas por cómo anima a su equipo, por ese arreón del Xerez, y lo he disfrutado. Me he sentido muy cómodo. No podemos pedir nada más. Ha salido todo a pedir de boca y francamente bien. Tengo también que agradecer a la afición que se haya volcado con el equipo desde primera hora. Al final, tenemos que hacer esa comunión técnicos, jugadores, club y afición. Tenemos que ser todos unos porque, como he dicho anteriormente, estamos en una competición muy complicada. Está todo superigualado. Y si nosotros unimos fuerzas todos juntos, creo que ganar el Jerez Deportivo va a ser difícil. Hablabas antes de que habías visto muchos partidos desde fuera, desde dentro.

–Viñuela se ha quedado fuera de la lista, ¿qué tiene?

–Hemos llevado a todos los disponibles. Desde el jueves o el viernes arrastraba molestias y no se encontraba cómodo. Hablé con él, no se sentía cómodo y decidimos darle descanso, a ver como va evolucionando. También quiero dar la enhorabuena a Domi i la semana evoluciona, pues entrará con el grupo sin ningún tipo de problema. Y luego también darle la enhorabuena a Domi, que siendo juvenil, pues ya ha debutado con el primer equipo en Segunda RFEF. Yo eso lo tengo muy claro, he estado varias temporadas en un filial y animo a todos los jugadores de cantera, porque si se lo merecen y hacen las cosas bien, pues pueden estar cerca del primer equipo. Fue una pena no cerrar el partido con la ocasión de Ilias porque podía haber tenido más minutos. Vamos a seguir trabajando con los chavales de cantera y si se lo merecen, tendrán minutos.