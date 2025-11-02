El debut soñado de Diego Caro (2-0)

Cada vez que un equipo estrena técnico se suele decir que a entrenador nuevo, victoria segura. El Xerez DFC se aferró al dicho y a del Luis Aragonés, tenía que ganar por lo civil o lo criminal por lo importante de los tres puntos en juego de cara a la moral del equipo y a comenzar a olvidar los fantasmas del pasado. Fue el debut soñado de Diego Caro en el banquillo. Los azulinos se impusieron por 2-0 al Atlético Antoniano en un partido en el que fueron superiores, con una notable primera mitad y una segunda en la que demostró que todavía tiene margen de mejora y muchos aspectos que mejorar. El técnico cordobés aseguró en la rueda de prensa de presentación que no tenía varita mágica, pero tiró de ella y el plan de partido, con Ilias sacando a pasear su chistera, le salió. No solo ganó con goles de Dieste, de penalti, a los tres minutos y de Ilias (38'), es que por primera vez este curso dejó la portería a cero. Los xerecistas siguen en descenso con nueve puntos, pero ahora todo se ve de otro color.

Diego Caro da instrucciones a Sergio García durante la primera parte. / Manuel Aranda

Tres centrales

Diego Caro, en su puesta de largo, apostó por retocar el once y el sistema, decantándose por una defensa de tres centrales buscando frenar la sangría de goles que estaba recibiendo su equipo desde que comenzó la temporada, que le ha conducido a no ganar partidos, colocarse en descenso y el puesto la pasada jornada tras caer (3-2) en el Francisco de la Hera frente al Extremadura a Antonio Fernández. Bloch repitió en la portería, el centro de la zaga fue para Udom, Morante y Carlos Daniel, con Juanjo Mateo en el carril derecho y Sergio García en el izquierdo. En la medular, actuaron Rafa Parejo, Gandoy y Ekiza con Ilias, con mucha libertad y Dieste arriba. De todos modos, cuando defendía lo hacía con cuatro, ocupando Dorado el lateral zurdo con Sergio García por delante.

Mientras, el Antoniano, que se plantaba en Chapín con un gran desgaste físico pero con la moral reforzada tras eliminar al Castellón de la Copa del Rey este jueves (1-0) en el Municipal, salió con muchos futbolistas de los que disputaron el torneo del k.o. Entre ellos, el centrocampista jerezano Lolo Garrido.

Dieste celebra el 1-0 desde el punto de penalti a los tres minutos. / Manuel Aranda

1-0, Dieste de penalti (3')

Y las cosas no pudieron arrancar mejor para el cuadro azulino, que a los tres minutos se adelantó desde el punto de penalti. Una acción entre Ekiza e Ilias acabó con el hábil navarro cayendo dentro del área ante la entrada de Arreola, que se precipitó en su decisión de frenar al extremo azulino. Dieste agarró el balón con seguridad y engañó totalmente a Matías Árbol para hacer el 1-0 y su quinta diana del curso. Mejor, imposible.

El Xerez DFC había entrado al verde intenso, con presión alta y ganas de resolver por la vía rápida. Un tiro de Sergio García se marchó ajustado y la grada apretaba, lo mismo que el técnico desde el banquillo... Y es que su equipo, muy tocado moralmente tras los últimos resultados, había hecho lo más complicado... Y en el 15', primer susto. Bloch, en dos tiempos, atajó un tiro de Peral tras un mal despeje de Ekiza.

Superado el cuarto de hora, Rafa Parejo no se lo pensó dos veces y desde la frontal del área enganchó un trallazo desde la frontal del área que Matías Árbol mandó a saque de esquina. Lo ejecutó Sergio García y lo remató a las manos del portero Carlos Daniel de cabeza.

Ilias, radiante tras anotar el gol que suponía el 2-0 en el minuto 38. / Manuel Aranda

2-0, Ilias (38')

El crono avanzaba, el Xerez DFC se sentía suelto, pero los errores defensivos no desaparecen por arte de magia. Una pérdida de Ekiza en la medular la tuvo que arreglar Gandoy, que vio amarilla, pero Peral mandó a las nubes la falta (29'). Los azulinos lo seguían intentando sin desesperar y en el 38', una buena internada de Carlos Daniel, uno de los repescados por Caro para el once, terminó con un centro a la frontal del área que Ilias mandó dentro con sutileza. Buena definición del navarro para hacer el 2-0 que confirma su buen estado y que es el jugador que marca diferencias actualmente en el equipo. Después de tres minutos de descuento, las dos escuadras se marchaban al vestuario con la grada con una sonrisa y la esperanza de que su equipo se mostrara igual de firme en el primer acto.

Ilias perdona el 3-0

El Xerez DFC regresó al verde con los mismos mimbres, mientras que su rival realizó un cambio. Se quedó en la caseta Ale Fernández y entró Diego Rodríguez, que dio otro aire a los lebrijanos, que nada más arrancar el segundo acto tuvo una acción clara que no generó más peligro porque hubo falta de entendimiento entre los atacantes. Pero la oportunidad más clara volvió a ser para los de Diego Caro. Ilias aprovechó una acción en la que Carrascal se lesionó, se plantó solo ante Matías Árbol y falló en la definición con todo a favor perdonando el 3-0 (56').

Doble cambio

El Antoniano, de todos modos, poco a poco despertaba, se estiraba y los xerecistas comenzaban a tener problemas para hacerse con el control del balón que provocaban que el partido se estancase. Los cambios parecían obligados y Caro lo hizo para dar oxígeno a los suyos. Sacó del verde a Sergio García y Ekiza para que entraran Diego Iglesias y Beny. Y nada más saltar al verde, un remate de Iglesias se fue a córner. El Antoniano tenía que arriesgar, no le quedaba otra. Lolo Rosano también sacó a Lolo García y Raúl Rojas y entraron José Mari y Jesús García.

La segunda mitad no era como la primera, la grada se daba cuenta y apretaba. Juanjo Mateo la tuvo en el 75' tras otra genialidad de Ilias, el alma xerecista. No se lo pensó y, aunque estaba escorado, se sacó un disparo que obligó a Árbol a demostrar otra vez sus reflejos. Rafa Parejo no acertó por poco (80). El cuadro azulino no era capaz de tener la pelota y fallaba en la toma de decisiones. Caro quería arreglar la situación y se decantó por Curro Rivelott. El sacrificado fue un Ilias al que Chapín despidió entregado y en pie. Se iba el mejor del encuentro con diferencia. Los xerecistas apuraron los cambios. Marcelo y Domi suplieron a Juanjo Mateo y Dieste.

Con cuatro minutos de descuento, no hubo tiempo para mucho más, salvo para que la grada saborease el segundo triunfo de la temporada en una excelente primera mitad. Buenas sensanciones...

Rafa Parejo y Carrasca, capitanes de Xerez DFC y Antoniano, posan con el trio arbitral. / Manuel Aranda