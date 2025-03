Diego Galiano: "Sabemos que para el Xerez DFC es una final, será un partido muy duro"

El Atlético Antoniano visita este domingo Chapín por segunda vez esta temporada. Hace apenas un mes, el equipo que dirige el guadalcacileño Diego Galiano se llevaba el botín de los tres puntos contra el Xerez CD y quiere repetir esta vez con el Xerez DFC como adversario. Para los azulinos, inmersos en la pelea por mantener la categoría, el choque contra el conjunto lebrijano es una final, mientras que el Antoniano lucha por cotas insospechadas a principios de temporada: entrar en el play-off de ascenso a Primera RFEF.

Los lebrijanos son quintos con 43 puntos, son el mejor equipo visitante de la segunda vuelta, tienen la permanencia asegurada pero quieren más: "No sé si somos serios candidatos (al play-off), pero a día de hoy y a falta de siete partidos estamos ahí y tenemos la ilusión y el sueño de meternos", reconoce Diego Galiano. "Sabemos que va a ser difícil porque nos enfrentamos a siete rivales que se están jugando cosas, pero estamos en buena dinámica, el equipo está jugando bien y vamos a dar el cien por cien para intentar entrar en play-off".

¿Dónde está el secreto de este Antoniano? Galiano apunta que gente "si miras el año, nosotros no hemos sido superiores ni barremos, pero tampoco nadie ha sido superior a nosotros. El equipo es regular, es fiable, estamos bien y creo que podemos ir a cualquier campo sin complejos a intentar sumar. Sabemos que hemos hecho una cosa muy difícil como es salvarnos con el presupuesto que tenemos a falta de siete jornadas, es muy complicado lo que hemos hecho, pero la temporada no ha acabado, los números nos permiten optar a algo más y el equipo no va a dejar de creer ni de luchar, los mismos jugadores están muy ilusionados porque saben que tienen una oportunidad muy bonita para dar un paso en sus carreras y a nivel de club y vamos a intentar darlo todo". Toda una declaración de intenciones.

Del partido de este domingo contra el Xerez DFC espera "un equipo que en casa han sacado sus últimos partidos. Con David estaba haciendo las cosas bien pero los resultados no llegaban y con el cambio de entrenador sí están llegando en Chapín, aunque fuera no han llegado a puntuar de tres como necesitaban. Sabemos que es una final porque se están jugando la vida. Es una plantilla que creo que no tiene tan poco nivel como para estar en la situación que está, pero el fútbol tiene estas cosas. Sabemos que va a ser un partido muy duro porque ellos en casa ahora mismo están fuertes, saben que la salvación pasa por ahí y sabemos que el partido va a ser una guerra. Para puntuar en Chapín nos tenemos que dejar la vida en el campo".