Ekiza, baja en el Xerez DFC para medirse al Linares Deportivo

El centrocampista del Xerez DFC Julen Ekiza no está entre los once elegidos por Diego Caro para el encuentro contra el Linares Deportivo y tampoco en el banquillo. El talentoso atacante navarro, uno de los jugadores más destacados en el resurgir del Xerez DFC y titular indiscutible desde la llegada del cordobés al banquillo, ha arrastrado molestias en el cuádriceps y se ha caído de la convocatoria del club azulino, lista que al contrario que en otras ocasiones no compartió en redes sociales.

Ekiza había participado poco con Antonio Fernández Rivadulla, pero con Diego Caro había sido titular en los seis partidos del técnico en el banquillo azulino e iba a mucho más en las últimas jornadas, siendo clave en el ataque de los xerecistas. Emaná ha sido el encargado de suplir al mediapunta navarro, que esta temporada ha recalado en el Xerez DFC procedente del Águilas. Ekiza ha disputado 631 minutos esta campaña y anotó, de penalti, uno de los goles al Estepona en la última salida que el equipo de Diego Caro solventó con un 0-2 para sumar la primera victoria de la temporada lejos de Chapín.