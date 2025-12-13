Linares Deportivo-Xerez DFC: un duelo entre equipos al alza

Choque entre equipos al alza. Las rachas idénticas de Linares Deportivo y Xerez DFC se dan cita este domingo (12:00) en Linarejos en la 14ª jornada del Grupo 4 de Segunda Federación. Los anfitriones encadenan seis jornadas sin perder, con tres triunfos y tres empates, 12 puntos que les han permitido salir del fango y mirar hacia la zona noble de la tabla (novenos con 21 puntos y a tres del Xerez CD que marca el play-off) y los azulinos, con el revulsivo que ha supuesto la llegada de Diego Caro, atesoran la misma cifra, unos números que le han hecho despertar, pero que todavía les mantienen en play-out con los mismos 18 puntos del Salerm Puente Genil, en descenso directo.

El Xerez DFC necesita dar un paso al frente y plasmar su evolución -la pasada campaña en el único antecedente cayó por un contundente 4-0- en la que sería su segunda victoria consecutiva fuera de casa tras la lograda en Estepona (0-2) con goles de Beny y de Ekiza, de penalti. El azulino no ha perdido desde la llegada del técnico cordobés al banquillo. Con una idea de juego reconocible, aunque todavía no llega al nivel con balón que al nuevo preparador le gustaría, ha mejorado sus prestaciones en defensa con tres porterías a cero y mantiene su destacado nivel ofensivo, por algo es el único conjunto de categoría nacional junto a Barcelona y Racing de Santander que ha marcado en todos los partidos disputados. El pasado domingo frente al Recre en Chapín demostró un gran nivel (1-1), empató en el descuento, pero mereció más, y que está capacitado para plantar cara a cualquiera. Hay futbolistas que se encuentran en un gran momento y están dándole al equipo el plus que necesitaba. Bloch en la portería, Udom en defensa, Gandoy en la medular y Ekiza, Ilias y Dieste en ataque están marcando diferencias.

Y sin vitales son los puntos para los xerecistas por lo que les pueden suponer de cara a terminar el año fuera del descenso, también son importantes para un combinado jiennense configurado para pelear por el salto de categoría, que no comenzó bien y que le ha costado coger el ritmo. Además, tiene un punto flaco del que se puede aprovechar el conjunto xerecista, su debilidad en Linarejos. Pese a que es un campo con fama para los rivales de muy complicado por la presión que ejerce el público y por el potencial del equipo jiennense, los de Pedro Díaz son de las peores escuadras como locales y la mejor fuera junto a Águilas y Xerez CD. Atesoran nueve puntos de los 18 que han puesto en juego.

Novedades

Los dos entrenadores se respetan, han intercambiado elogios y se guardan sus cartas. Pero, este partido no lo jugará por acumulación de tarjetas amarillas el lateral derecho Juanjo Mateo, que no podrá volver a la que fue su casa la pasada temporada, igual que Mauro, lesionado de larga duración, pero regresa el central Morante, que se ha perdido los últimos cuatro encuentros por unas molestias que no parecían tan graves. Diego Iglesias, con una rotura en los isquios tras el partido en Estepona, no llega y el once debe ser similar al que igualó con el Decano, con Marcelo por Juanjo Mateo. Si Caro se decanta por tres centrales -Morante lleva un mes sin competir y es complicado-, tendría que buscar una pieza para el carril diestro, que podría ser Viñuela.Viajan esta vez con la primera plantilla los canteranos Domi y Dani Torres. El Linares, por su parte, también cuenta con ausencias para este partido y no estarán sobre el verde ni Caramelo ni Harper y es duda Manny.