Emaná y Juanjo Mateo se miden con el Xerez DFC al Recreativo entre recuerdos

El reencuentro de este domingo (12:30) en Chapín entre Xerez DFC y Recreativo de Huelva en la 14ª jornada del Grupo 4 de Segunda RFEF se presenta atractivo por lo mucho que hay en juego -los anfitriones ponen a prueba su racha con Diego Caro, con cinco partidos sin perder, para alejarse de los puestos de peligro y los de Arzu iniciar la escalada en la tabla para mirar hacia arriba- y también llega con las historias de dos azulinos que en su día estuvieron vinculados al Decano, la del delantero Emaná y su fichaje frustrado por los albiazules y la del gol de Juanjo Mateo en Chapín.

El lateral derecho xerecista militó en el Recre dos temporadas, en la 21/22 y en la 22/23, y el 4 de diciembre de 2022 fue titular en el Decano en el primer y único enfrentamiento entre ambas escuadras en Chapín hasta el momento. Aquella mañana, a las órdenes de Abel Gómez, el ahora jugador azulino realizó un buen partido y se convirtió en el gran protagonista al anotar el tanto del triunfo del que entones era su equipo. En el minuto 25, un pase en profundidad de Arjona a Caballero lo convirtió el delantero en asistencia para Mateo, que mandó la pelota dentro de cabeza desde el área pequeña. Era su primer tanto el curso.

Aquel choque lo disputaron todavía con Francis al mando de la nave xerecista -Pérez Herrera fue destituido en octubre y Romerito no había llegado- Quesada, Rasines, Alberto Durán, Álvaro Rosado (Gianluca Simeone), Sergio Martínez, Joao Paulo, Carri, Baeza (Rifat), Bello (Erik Aguado), Javi Navas (Ricky) y Edu Salles y por el Decano, Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Fran Ávila, Manu Galán, Bernardo, Jordi Ortega, Iago Díaz (Juanito), Josiel Núñez, Pablo Caballero, Peter (Laerte) y Adriá Arjona (Adrián Crespo). Marcelo y Rafa Parejo son dos supervivientes de aquel plantel, pero no actuaron en esa cita. El jerezano no tenía ficha porque se encontraba lesionado y no volvió hasta enero y el centrocampista tampoco pudo participar por una lesión en el psoas ilíaco derecho que le afectó al tendón y le mantuvo apartado de los terrenos de juego más de mes y medio y se perdió seis encuentros, Recreativo Granada, Cartagena B, Mar Menor, Recreativo de Huelva, Sevilla Atlético y Utrera.

Juanjo Mateo llegó a la entidad azulina el pasado verano procedente del Linares con un gran cartel, se hizo con la titularidad en el inicio de la competición con Antonio Fernández, pero luego la perdió en favor de Marcelo. Con la llegada de Diego Caro, que apostó una línea de tres y bandas con recorrido, ha ganado protagonismo otra vez y ha sido titular en cuatro de los cinco encuentros que lleva el cordobés al frente del equipo. Esta jornada, si el entrenador sigue apostando por él, tendrá la oportunidad de reencontrarse con los que fueron sus compañeros y aportar su granito de arena para buscar una victoria clave para su equipo.

Emaná, en uno de sus entrenamientos con el Recre en el verano de 2019 a las órdenes de Alberto Monteagudo. / Mauricio Hidalgo

La prueba de Emaná

Y si Juanjo Mateo pasó en Huelva dos excelentes temporadas, con dos ascensos consecutivos desde Tercera RFEF a Primera Federación, años antes un joven Emaná no llegó a enrolarse en las filas del Decano. En el verano de 2019, el camerunés realizó una prueba con los albiazules, entrenados por Alberto Monteagudo, pero no la superó. Se encontraba sin equipo y buscaba recuperar su mejor versión tras superar una grave lesión de rodilla que lo mantuvo inactivo durante seis meses en el Hércules, equipo en el que había disputado 15 partidos y anotado 3 goles antes de sufrir la lesión. Los técnicos le descartaron y finalmente recaló en el CD Ebro, del Grupo III de la extinta Segunda B.

El ariete también puede tener minutos contra el Recre después de reaparecer tras una larga lesión hace dos jornadas frente al Salerm Puente Genil en Chapín (1-0) y de disputar casi todo el encuentro completo el domingo en el Muñoz Pérez contra el Estepona por la sanción del goleador Dieste, que recuperará la titularidad.

Vuelta al trabajo

Los azulinos, tras dos días de descanso, han regresado este miércoles a los entrenamientos en el Pepe Ravelo con las pilas cargadas, centrados en mantener su dinámica y pendientes de la recuperación de Morante, que se lesionó en el Álvarez Claro ante el Melilla y no ha podido jugar desde entonces. Mientras, Arzu también intenta recupera a Leo Mascaró, el único de todos los lesionados que tiene que cuenta con algunas opciones de reaparecer en Chapín, y trabaja para buscar los sustitutos adecuados a los sancionados Iván Robles y José Carlos.