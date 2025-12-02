Tugasa patrocina al Xerez DFC con 82.644,63 euros

Buenas noticias para las arcas del Xerez DFC. La entidad recibirá de Tugasa un total de 82.644,63 euros en concepto de patrocinio tras firmar un contrato privado para la promoción de los hoteles que gestiona la Diputación de Cádiz con el objetivo de promocionar algunos de los enclaves más privilegiados de la provincia. El mismo contrato lo ha rubricado el Xerez Toyota Nimauto, que percibirá la misma cantidad por competir en el Grupo 5 de Segunda B de fútbol sala y difundir la imagen de la empresa. La cifra que se van a embolsar es superior a las percibidas en temporadas anteriores.

Tugasa, en el contrato firmado con el club azulino, detalla que considera positivo asociar su imagen a la industria deportiva, al considerar a "los consumidores del sector deportivo uno de los más susceptibles a realizar mayor movilidad turística" y subraya que "el objeto de esta contratación es el contrato privado de patrocinio para la Promoción de Tugasa a través del Xerez Deportivo Fútbol Club en su temporada 25/26, potenciando la presencia de la marca Tugasa en distintos soportes publicitarios".

La propuesta se integrará en todas las actividades del club durante la temporada y contempla una colaboración global con Tugasa, incluyendo el primer equipo, con los partidos oficiales en Chapín (liga regular y posibles play-out u play-off, y/o amistosos), así como patrocinio en el estadio; la participación en actividades promocionales del primer equipo, generando impacto directo entre seguidores y aficionado; la cantera, las actividades sociales, presentaciones y ruedas de prensa y campañas de comunicación digital en redes sociales y medios locales.

Justifican la cantidad que percibirá el club alegando que el proyecto genera más de 200.000 euros de valor publicitario en su conjunto y detallando que "este acuerdo permitirá una vinculación con uno de los clubes deportivos más representativos de la provincia, tanto a nivel social como deportivo. Generará un impacto directo y continuado sobre una amplia base social (socios, familias, deportistas, aficionados y simpatizantes, se generará una difusión mediática constante a través de redes sociales, prensa local y provincial, radio y retransmisiones online, y se proyectarán valores positivos, de juventud, deporte, salud, inclusión, educación y participación. En líneas generales, se asociará la imagen de Tugasa con una entidad que representa a Jerez y a la provincia en el ámbito nacional". Del mismo modo, estiman "un impacto directo en más de 90.000 personas presentes a lo largo de la temporada en los partidos como local del primer equipo del club en Chapín, un impacto indirecto estimado superior a 1.000.000 de visualizaciones e interacciones acumuladas en medios digitales y redes sociales, un impacto directo estimado de 5.000 personas conectadas a las retransmisiones en directo de los partidos de fútbol y un impacto directo de más de 75.000 personas en el ámbito de la cantera".

Por su parte, el Xerez DFC se compromete "a garantizar la máxima visibilidad institucional de Tugasa a lo largo de toda la temporada deportiva 25/26, mediante un conjunto de acciones estratégicas en soportes físicos, digitales y presenciales, con impacto directo en miles de personas y en la imagen pública provincial".