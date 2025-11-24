Emaná, preparado para hacer del sancionado Dieste frente al Estepona

El Xerez DFC abre una semana tranquila después de muchas jornadas de incertidumbre. Todavía está instalado en la parte baja de la tabla -ocupa puesto de play-out con 14 puntos-, pero comienza a ver la luz al final del túnel. La llegada de Diego Caro ha supuesto para el equipo una bocanada de aire fresco y está logrando la regularidad que nunca tuvo con Antonio Fernández. Encadena cuatro partidos sin perder, dos victorias, Antoniano y Salerm Puente Genil, y dos empates, Almería y Melilla, y en casa ha dejado la portería a cero en los dos enfrentamientos con el cordobés, uno de los puntos débiles de una escuadra muy frágil en defensa.

Sin tiempo para saborear el triunfo, ya piensa en la cita del próximo domingo (12:00) en el Francisco Muñoz Pérez ante el Estepona, otro rival directo en la pelea por la permanencia, ya que se encuentra en descenso y en caída libre, tanto que ya lleva dos entrenadores y no es capaz de remontar.

Diego Caro tiene un problema para ese compromiso, su goleador Dieste vio la quinta amarilla y solo cuenta para ocupar su puesto con un hombre específico, Stéphane Emaná, que reapareció este domingo en los últimos minutos del partido ante los pontanos al suplir al goleador. En Jaén hace dos meses sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, cuando encaraba la recta final de su recuperación se resintió y estuvo otro mes parado. Su participación, de todos modos, había sido escasa. En la primera jornada ante la Deportiva Minera jugó el cuarto de hora para el final, contra La Unión cinco minutos, con el Atlético Malagueño siete y en La Victoria ante el Jaén, 20. En Estepona, salvo que Diego Caro apueste por una variante diferente le tocará guiar el ataque de un equipo que tiene en Dieste a su salvavidas, ya que es su máximo goleador con seis tantos.

El delantero resalta que en todo este tiempo se ha sentido muy arropado por el grupo y que acabó cansado, pero con muchas ganas de tener protagonismo: "Los compañeros son maravillosos y no me han dejado aislado en ningún momento. Es complicado porque trabajas en silencio y lo que te queda es apretar para estar bien lo antes posible. He entrado cinco o seis minutos y estoy muy bien, contento por volver, pero acabé ahogado, entrar desde el banquillo siempre es complicado. Me sentí bien y con muy buenas sensaciones y de cara al fin de semana que viene, pues a seguir puliendo cosas para estar listo para seguir compitiendo".

Y le tocará competir por la baja de Dieste. "Estamos para eso, tengo que coger el ritmo, no hay tiempo para esperar. Es una oportunidad para mí o para el compañero que juegue. Si me toca a mí, que espero que así sea, pues saldré a competir como sé, como lo he hecho toda mi vida y al cien por cien".

Sobre el encuentro destacó que fue "de mucha ida y vuelta, no estuvimos muy acertados con el balón, no tuvimos un juego fluido, pero supimos competir ante un rival bastante rocoso, que venía igualmente necesitado de puntos. Compitiendo así, seguramente logramos sacar muchos más puntos de lo normal".

Bajo su punto de vista, lo importante era "ganar sí o sí y lo logramos. Los rivales de abajo aprietan y ante un rival directo era necesario sumar de tres en nuestra casa, que tiene que ser nuestro fortín. Hay que seguir compitiendo y mejorar en el tema balón, que tuvimos un mal día".

Después de mucho tiempo, el Xerez DFC salió del descenso y eso a nivel de grupo es importante. "A ningún equipo de los que estamos ahí nos gusta estar ahí, no era lo esperado por la plantilla que tenemos jugador por jugador. Vernos ahí anímicamente no te agrada, hemos salido y todavía queda muchísima liga por delante para seguir mejorando y seguir saliendo de esa zona".

Frente al Estepona tienen otra nueva reválida frente a otro rival directo. Emaná subraya que "sabemos lo que nos va a tocar, competir. Se van a dejar la vida, se la están jugando, ya han tenido también un cambio de entrenador y querrán reivindicarse ante sus aficionados. Nosotros, más de lo mismo, saldremos a dejarnos también la vida como lo hacemos cada domingo, aunque habrá que tener ese punto de más claridad con balón que no tuvimos ante el Puente Genil, que seguro que de la forma que competimos, sacaremos el partido adelante".