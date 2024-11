El entrenador de La Unión denuncia insultos racistas a uno de sus futbolistas en Chapín

Jerez/José Miguel Campos, entrenador de La Unión, se ha mostrado decepcionado y dolido por la derrota de su equipo en Chapín (1-0) ante el Xerez DFC, ha criticado la actuación del colegiado y denunciado insultos racistas a su jugador Karim. El experimentado técnico resaltó: que "han habido unas decisiones arbitrales que nos han perjudicado, le he dicho que si no estaba para arbitrar porque tenía molestias en el gemelo, que saliera un asistente porque estaba siguiendo el juego de lejos. Le tengo un gran respeto al estamento arbitral, pero hubo decisiones que nos hicieron mella. Se han alineado todos los astros para que el Xerez ganara su primer partido en Chapín y hay que felicitarles porque hicieron su partido, pero no tiene explicación irnos de vacío de aquí".

Igualmente, sorprendió con sus declaraciones en su comparecencia de prensa a la hora de denunciar insultos racistas: "Somos de un pueblecito muy pequeño de la provincia de Murcia, pegando a Cartagena, y tengo la sensación de que nos ha faltado al respeto mucha gente, y lo tengo que decir, hasta el banquillo rival. Tenemos jugadores de color, de otras religiones, de otros sentimientos y creo que todos somos diferentes y hay que respetar al prójimo. Me duele mucho que un jugador como Karim me diga llorando como un niño chico las palabras que le han dicho. Me voy mal, muy jodido".

Campos explicó que "es grave lo que estoy diciendo, pero es lo que ha sucedido. Todos somos diferentes en este mundo y, como he dicho antes, tenemos que saber que hay religiones y razas diferentes a la nuestra y no podemos después de un partido referirnos a un jugador rival por su raza o su color de piel. Me parece eso muy grave en los momentos que este país está viviendo, con una catástrofe tremenda, con los sentimientos a flor de piel. Una victoria no te puede conducir a equivocarte, creo que de las victorias hay que aprender. Me sabe mal porque esa persona a la que no conocéis es un niño, es un pedazo de pan y que te diga míster me han dicho soy un m... de mierda me duele. Hay que saber ganar".