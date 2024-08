Espinar, nuevo jugador del Xerez DFC: "Este vestuario es una familia"

José Manuel Espinar Lérida ha sido presentado este lunes en el Restaurante El Molino como nuevo jugador del Xerez DFC. El centrocampista sevillano de 25 años procede del Atlético Antoniano y cuenta con bastante experiencia en Segunda RFEF, habiendo militado también en los grupos 1 con el Llanera y en el 5 con el Don Benito. El nuevo futbolista azulino ha disputado una media de 30 encuentros en sus tres primeras temporadas en la cuarta categoría del fútbol español y destaca por su versatilidad, ya que puede jugar tanto de mediocentro como algo más adelantado.

Antonio Bello, director deportivo xerecista, señalaba en la presentación del jugador que "tiene experiencia en Segunda RFEF, puede actuar tanto de 6 como de 8 y estamos supercontentos porque todas las referencias que pedimos coinciden con lo que habíamos visto de él. Estoy seguro de que nos va a dar muchísimo este año, tiene competencia en el mediocampo y creo que los tres van a ser piezas claves en nuestro equipo, estoy convencido de que va a ser importante tanto en el vestuario como en el grupo".

"Veo esta oportunidad como un paso adelante en mi carrera"

Espinar comenzaba dando las gracias a Bello y al club "por la confianza que me trasmitió desde el primer día, desde que me llamó para contarme el proyecto y no me lo pensé mucho, veo esta oportunidad como un paso adelante en mi carrera y estoy muy feliz de poder estar en esta gran familia xerecista y por la grandísima afición que tiene". Luego, se definió: "Soy un futbolista con mucho compromiso de trabajo, puedo jugar de seis y de ocho y sé la competencia que hay en el equipo, hay grandísimos jugadores y eso es sano porque cuanta más competencia haya en el equipo mejor nos irá.El míster nos dejó claro desde el primer día que el que no se gane el puesto no juega, sea nuevo o lleve tiempo, que aquí todos los entrenamientos son finales".

La familia

El sevillano quiso destacar cómo le han acogido sus nuevos compañeros: "En el grupo hay mucha unión, me quedé un poco sorprendido porque desde el primer día me han tratado como uno más, todos son muy cercanos. Me están haciendo ver que lo importante de este grupo es la familia que hay dentro de ese vestuario y lo grandes compañeros que son todos. Los nuevos desde el primer día somos uno más como si lleváramos aquí toda la vida juntos y creo que eso viene muy bien al equipo, esa gran unión que hay en el vestuario".

"Tras un ascenso lo importante es mantener el bloque, en Sanlúcar se vio que el equipo juega de memoria"

El club ha optado por mantener el bloque del ascenso y apostar por pocos fichajes que den un salto de calidad al equipo. Espinar comparte este modo de proceder porque "lo más importante cuando se consigue un ascenso es mantener el bloque, mantener lo que me mejor te ha funcionado y después firmar a unos cuantos que te puedan ayudar. En Sanlúcar se pudo ver cómo jugó el equipo, casi de memoria y los nuevos tenemos que adaptarnos a lo que pide el míster". Sobre este aspecto, añade que David Sánchez "propone buen fútbol" y les pide "muchísima intensidad, sobre todo la presión tras pérdida, que seamos un equipo fuerte, de mucha transición en ataque y defensa y además buen trato de balón cuando la tengamos".

La experiencia es un grado

El azulino es casi centenario en Segunda RFEF y conoce la categoría y es consciente de que será una temporada complicada: "Tengo la suerte de que esta temporada es mi cuarta en Segunda RFEF, he podido jugar en otros grupos y como el cuarto no hay ninguno, todos los equipos te van a competir vayas donde vayas, el último le puede ganar al primero y cualquiera te puede ganar un partido si no das el cien por cien". Así que el objetivo lo explica así: "·Si algo tengo claro después de varias temporadas en Segunda RFEF es que no hay que marcarse nunca un objetivo porque una temporada es muy larga y pueden pasar muchas cosas. Yo soy un futbolista que piensa en el partido a partido, que cada partido es una final y tenemos que pensar primero en la salvación y a partir de ahí por qué no soñar con grandes cosas".