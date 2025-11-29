Estepona-Xerez DFC: choque decisivo entre rivales directos

Oportunidad de oro para seguir creciendo y dar un paso definitivo hacia la zona menos complicada de la clasificación. El Xerez DFC encara este domingo (12:00) en el Francisco Muñoz Pérez un encuentro decisivo ante el Estepona, un rival directo en la lucha por la permanencia, que se encuentra con la soga al cuello (penúltimo con siete puntos), con la espada de Damocles sobre la cabeza del técnico Xavi Molist, que es el segundo entrenador que dirige al equipo esta temporada con unos números paupérrimos, tres puntos de veinticuatro, y sin director deportivo tras el despido esta misma semana de Miguel de Hita. El objetivo de los esteponeros era el play-off de ascenso, igual que el pasado curso.

Cara a cara, dos dinámicas opuestas. Los malagueños encadenan seis derrotas consecutivas -ganaron por última vez al Atlético Malagueño 0-3 a principios de octubre- y como locales sólo han cosechado un punto de dieciocho posibles y fue al principio del curso ante el Linares. Los xerecistas, por contra, van mejorando sus prestaciones y acumulan cuatro jornadas sin perder, justo las que lleva Diego Caro al frente de la plantilla. Han empatado dos partidos y ganado otros dos, el último en casa con mucho sufrimiento al Salerm Puente Genil, otro rival directo al que mandaron a puestos de descenso directo para pasar a ocupar la plaza de play-out con 14 unidades.

Lejos de Chapín, el triunfo se le está resistiendo este curso al Xerez DFC y es lo que busca en la mañana de este domingo el equipo, romper esa dinámica que le está lastrando. Será la segunda salida de Caro, que ya empató en la primera que realizó al Álvarez Claro para medirse al Melilla (1-1).

El recambio de Dieste

Para este encuentro, los azulinos cuentan con bajas y una especialmente importante, la del goleador Christian Dieste, alma del ataque xerecista con seis dianas. El delantero vio la quinta tarjeta amarilla la pasada jornada y ha sido sancionado con un partido. Por primera vez este curso no podrá jugar y su puesto lo normal es que lo ocupe Emaná, pero el punta camerunés ha tenido poco protagonismo en este tramo inicial de liga por culpa de las lesiones. De hecho, reapareció el domingo en los últimos minutos de la cita contra los pontanos después de casi dos meses en el dique seco. Caro durante la semana ha trabajado otras opciones y podría decantarse por un falso nueve, ya que no cuenta con más delanteros en su plantilla, y ese podría ser Ilias, que se encuentra en un gran momento de forma y que la pasada jornada fue el autor del gol del triunfo. Fuera de la lista, junto a Dieste, se han quedado los lesionados Mauro y Morante y también el guardameta José Perales y ha entrado el delantero juvenil Domi.

En cuanto al once, teniendo en cuenta que Caro suele realizar pocas variantes cuando las cosas funcionan, es probable que sea similar al que se impuso al Salerm. Florentin Boch estará en la portería y la línea de tres será para Marcelo, Udom y Carlos Daniel, que arrastra molestias en un tobillo, pero finalmente ha entrado en la convocatoria. En la medular, el entrenador azulino se está decantando en las últimas jornadas por Curro Rivelott y Yago Gandoy, pero no sería descabellado pensar en el regreso de Rafa Parejo en lugar del jerezano, y Ekiza más adelantado. Las bandas deben ser para Diego Iglesias y Sergio García, con Ilias y Emaná como referentes. Si Emaná no entra y es el navarro el que salga de falso nueve, las opciones son varias, desde la entrada de Parejo en la medular para que Ekiza juegue más arriba hasta que Viñuela o Diego Iglesias jueguen por dentro.

El árbitro

El colegiado del partido será el balear de 25 años Lluís Balle Reus, que cumple su tercera temporada en la categoría, Esta campaña no ha pitado ni a esteponeros ni a xerecistas, pero el pasado ejercicio dirigió a ambos. A los costasoleños en Lebrija contra el Antoniano en la 13ª jornada y perdieron 2-1 y a los azulinos en el Municipal de La Línea contra la Balona en la jornada 23ª en el estreno de Antonio Fernández como entrenador del Xerez DFC. El choque terminó en tablas (1-1). Sergio García hizo el 0-1 a la media hora al recoger el rechace de un penalti que él mismo había lanzado y que detuvo Álex Lázaro y el empate lo hizo Joao Pedro justo antes del descanso.

Once del Xerez DFC en su empate a uno de la pasada temporada contra el Estepona. / Xerezdfc.com

Un único antecedente

Estepona y Xerez DFC se han medido una vez en liga en tierras malagueñas, fue en la primera jornada de la temporada pasada en el Marbella Football Center y el choque terminó en empate a uno. Los azulinos realizaron un buen partido y mantuvieron a raya a un rival que terminó disputando el play-off de ascenso. Los costasoleños se adelantan en el marcador con un gol de falta directa transformada por Ramón Blázquez (58') y la igualada la puso Ilias de penalti apenas diez minutos después.

David Sánchez apostó aquella tarde por Matías Ramos, Marcelo, Hugo, Alberto Durán, David León, Rafa Parejo, Álvaro Martínez (Espinar), Jacobo (Pepe Rincón), Carri (Abraham), Ilias (Beto) y Teté (Beny). De aquel encuentro continúan en el equipo los capitanes Marcelo y Parejo, el jerezano Beny y el goleador Ilias, aunque no jugaron en el Francisco Muñoz Pérez por las obras de mejora.