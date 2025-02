Fran Alcoy: "El Xerez DFC juega bien, merece ganar partidos y no lo hace por detalles"

Fran Alcoy, técnico del Águilas, respeta al Xerez DFC y asegura que no está ganando, pero que lo merece.

El Águilas FC visita este domingo (17:00) Chapín para enfrentarse al Xerez DFC, que se encuentra en puestos de descenso (14º, 23 puntos) y necesita imperiosamente un triunfo, en una buena dinámica y con el firme propósito de dar un salto en la tabla para acercarse a los puestos que permiten pelear por el play-off de ascenso. Es noveno con 30 puntos. Los murcianos sólo han perdido tres partidos desde que comenzó la temporada, aunque son la escuadra que más empata (12), y acumula ocho jornadas sin caer, con cuatro victorias y cuatro igualadas.

Fran Alcoy, técnico del equipo aguileño, se muestra muy satisfecho con el rendimiento de sus jugadores, pero avisa que aún no han hecho nada, que deben mantener la dinámica y hacer bueno ante los pupilos de David Sánchez los resultados que están cosechando. Avisa de lo complicado que les va a resultar el choque porque, bajo su punto de vista, el cuadro azulino no gana por pequeños detalles, lo considera un buen bloque y avisa que jugar en Chapín no es fácil.

El entrenador del Águilas ha apuntado que "llevamos unos partidos en los que el equipo ha subido su autoestima, está compitiendo muy bien y estamos en un buen momento. Los resultados lo dicen, en los ocho últimos partidos hemos sumado cuatro victorias y cuatro empates. Cuando se puntúa, el ánimo del equipo es alto, está muy unido y muy metido en la competición".

Sobre el Xerez DFC avisa: "Es un partido muy complicado, ya lo hablamos cuando vinieron aquí, es un equipo que defendió muy bien, que nos generó muchos problemas, todo eso lo mantiene y juega bien al fútbol. Está en una situación parecida a la que nos encontrábamos nosotros hace poco, empata mucho y la diferencia es que nosotros hemos ganado los últimos partidos y ellos, no. Es un equipo que merece ganar partidos y no lo hace por detalles, el otro día perdieron en Orihuela por un penalti tonto, con una mano que fue un accidente, mereció empatar o ganar y no lo hace porque falla ocasiones muy claras. Está en esa espiral, pero defiende bien, juega bien, aprieta bien, cuenta con buenos jugadores, nos vamos a encontrar con una afición muy brava con su equipo, que le va a animar y el ambiente va a ser favorable. De todos modos, confío en mi plantilla, estamos en una buena dinámica, con la flechita para arriba".

Alcoy cree que "vamos a jugar en un entorno bonito, en un estadio de Primera División y con una afición que está demostrando que es de superior categoría, ya nos lo encontramos cuando fuimos a jugar con el Xerez CD, al final apretó mucho y nos ganaron por el empuje de los suyos. Un partido de este tipo hay que jugarlo con personalidad, un estadio de esas dimensiones, con esa historia, lo mediatiza mucho todo y hay que ir sabiendo que no es lo mismo jugar en un estadio con esa cantidad de gente que en otro más pequeño. Será un ambiente muy bonito y hay que disfrutar el partido, pero también hay que mostrar valores y conceptos, haciendo las cosas bien porque se han reforzado muy bien en el mercado de invierno".

No renuncia a nada y espera hacer las cosas bien para "mantener la dinámica, es el momento, faltan sólo trece partidos. La semana pasada ganamos un encuentro importante de cara al objetivo por el que queremos pelear, pero si no ganamos allí, estaremos igual que antes de vencer al Don Benito, hay mucha igualdad. Ellos se juegan mucho por abajo para no descolgarse y nosotros, también. La necesidad de los dos equipos es la misma y hay que seguir ganando para llegar al tramo importante de la temporada con opciones de pelear por el reto que nos hemos marcado".