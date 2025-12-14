El Xerez DFC logra tres puntos de oro en Linarejos (1-2)

El Xerez DFC se ha llevado los tres puntos en Linarejos gracias a un tanto postrero de Yago Gandoy para prolongar la racha de Diego Caro al frente del club azulino: siete jornadas invicto y cuatro victorias para un total de 15 puntos de 21 posibles. El equipo azulino se adelantó a los 12 minutos con un gol de David Morante, que reaparecía tras su lesión y empataba el Linares Deportivo de penalti transformado por Marcelo. Los xerecistas supieron sufrir en una primera parte en la que se vieron superados, Caro cambió el sistema en la reanudación, tapó la banda derecha por la que el Linares había entrado con mucha facilidad en los primeros cuarenta y cinco minutos y Gandoy, aprovechando un error de los locales, batía a Diego Barrios en el mano a mano para certificar la segunda victoria consecutiva a domicilio.

Emaná, titular y Ekiza lesionado

Dos sorpresas tuvo el once inicial de Diego Caro y una notable ausencia. Volvió al equipo David Morante, ausente desde que se lesionó en la primera parte del encuentro contra el Melilla en el Álvarez Claro, y Emaná también entraba en el equipo titular en lugar de Julen Ekiza, que no sólo se caía del equipo sino también de la convocatoria por unas molestias en el cuácripes que el club mantuvo en secreto hasta que se dio a conocer la alineación y el banquillo. Marcelo, en el día de su cumpleaños, también ocupaba el lateral derecho en lugar de Juanjo Mateo, sancionado con un partido tras ver la quinta amarilla de la temporada la semana anterior en el encuentro contra el Recreativo de Huelva.

Salida en tromba local

El colegiado amonestó verbalmente a Sergio García a los 30 segundos por una falta en la medular y tras el saque de esta, los locales tuvieron la primera clarísima para ponerse por delante en el marcador. Rafa Parejo intentó parar una contra local, el balón le caía por la izquierda a Manny, que centraba, Bloch repelía hacia el centro y Diego Talaverón, con todo a favor y de media volea, disparaba por encima del larguero. El 9 del Linares tuvo otra más en una jugada similar, pero no atinaba con el remate y apenas un par de minutos después entraba por la derecha y ponía un centro que Udom despejaba.

Ilias, rodeado de contrarios. / J.M.Partida

Había comenzado dormido el Xerez DFC, que necesitaba unos minutos de pausa y tener el balón en los pies de sus jugadores con calidad. El exxerecista Joao Paulo cometía una falta a unos 30 metros de la portería jiennense sobre Christian Dieste que le costaba la primera amarilla del encuentro. La falta la botaba Sergio García y Diego Barrios se hacía con el balón en dos tiempos.

0-1 (12') Morante

El Linares entraba fácil por la banda de Marcelo y en un saque de esquina forzado por Udom, Bloch le quitaba el remate al central local. En la contra, el Linares forzaba un saque de esquina que se iba a convertir en el primer tanto del partido para los xerecistas. Ilias ponía el balón al corazón del área, allí despejaba un defensa, Udom conectaba y finalmente Morante, que reaparecía este domingo, metía el pie derecho para colocar el balón lejos del alcance de Barrios.

El 0-1 afectó al Linares y el Xerez DFC olió la sangre de un rival herido. Comenzó a pisar campo contrario el conjunto de Diego Caro y Emaná estuvo cerca de conectar con Dieste -jugando como segundo punta- intentando poner el pase de la muerte que no encontró porque un defensa cortaba a saque de esquina. El Linares, de cualquier modo, era un flan atrás y tenía claros errores sacando el balón desde atrás. En uno de ellos, Ilias presionaba, Fuentes se complicaba y en la acción se reclamaba penalti por una mano que pareció clara, aunque López Rodríguez no quiso saber nada.

Sergio García sólo estuvo 45 minutos sobre el césped. / J.M. Partida

Isra Cano, en una acción personal, estuvo cerca de empatar el encuentro a los 25 minutos de juego. El atacante se hizo con el balón en el pico del área, se marchó de Marcelo e Ilias enfilando la directa y aunque llegó forzado al remate logró sacarlo emergiendo Bloch para desviar a córner. Más clara fue la siguiente en el saque de esquina rematando absolutamente solo Hugo Díaz de volea marchándose el esférico por encima de la portería de Bloch.

Empate, de penalti

El Linares igualó la contienda pasada la media hora en un clarísimo penalti cometido por Marcelo sobre Manny. Los locales triangularon bien, Talaverón jugó de primeras sobre el lateral izquierdo, que le ganó en carrera al defensa jerezano, quien lo derribaba claramente cuando el jiennense se marchaba hacia la portería de Bloch. Menudo cogió la responsabilidad y engañaba a Bloch lanzando a la izquierda del meta azulino. Ahora la inercia del gol favorecía al Linares y una nueva internada de Manny por la banda de Marcelo se convertía en otra jugada de peligro para la meta xerecista, aunque en esta ocasión la jugada acababa en falta de Hugo Díaz al intentar el remate.

Así acababa una primera mitad en la que el Linares Deportivo fue superior al Xerez DFC, que se adelantó a los 12 minutos en su única llegada al arco de Diego Barrios en una acción a balón parado. Los locales fueron mejores antes y después del 0-1 y finalmente empataban con un tanto de penalti transformado por Menudo tras un derribo de Marcelo, sin ayudas y superado por la banda derecha, donde el Linares encontró un filón en los primeros 45 minutos.

Cambio de sistema

Fran Viñuela y Beny entraban tras el descanso por Sergio García y Emaná y Caro cambiaba el sistema de juego, pasando a jugar con tres centrales (Udom, Carlos Daniel y Morante), los costados para Marcelo y Beny y Charid pasando a la mediapunta por detrás de Christian Dieste, que regresó para ser el hombre más adelantado del ataque visitante.

Udom celebra el 0-1 con Rafa Parejo. / J.M. Partida

Subió un puntito la intensidad el Xerez DFC y tuvo la primera a los 7 minutos en un centro de Beny mal despejado por un defensa local y cayéndole el balón a Dieste, que no se esperaba el fallo del central jiennense y no pudo controlar en una posición inmejorable. Otro balón suelto le caía a Dieste tras una falta que él mismo había provocado. De nuevo la defensa local estuvo poco expeditiva y a la media vuelta Dieste lo intentaba con la zurda, saliendo el remate flojo, atrapando Barrios sin demasiados problemas.

Pedro Ruiz movió también el banquillo local, Joao Paulo se marchaba lesionado y Talaverón tenía una buena oportunidad ganándole la espalda a Carlos Daniel, pero su disparo no cogió parábola y Bloch atrapó sin problemas. El XDFC había igualado el partido con los cambios del descanso y, sobre todo, el pase a defensa de tres, cerrando los costados que en la primera mitad fueron una pesadilla, sobre todo por la banda derecha de los visitantes. Sin embargo, en ataque ni Linares ni Xerez DFC estaban finos y todo apuntaba a que el choque se podría decidir en alguna acción a balón parado.

Diez minutos tenían por delante Linares y Xerez DFC para desnivelar la balanza y seguir con la racha de jornadas sin perder, pero ambos decidieron nadar y guardar la ropa, no tomar excesivos riesgos y sólo un error iba a provocar que el marcador se moviera. Y así sucedió a favor del Xerez DFC. Una entrega hacia atrás en campo contrario del Linares se convirtió en un mano a mano de Yago Gandoy. El centrocampista cabalgó, se plantó ante Barrios, que salvó en primera instancia, el rechace lo recogía el propio Yago, que ahora sí anotaba a puerta vacía el 1-2. Tres puntos de oro.