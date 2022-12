La hoja de ruta del Xerez DFC para el mercado de invierno

Cuando se terminó de cerrar la plantilla del Xerez DFC para la temporada 22/23 en verano el optimismo y la ilusión eran las notas dominantes tanto en el seno del club como entre los aficionados. El reto marcado no fue otro que mejorar el logro del curso 21/22, campaña en la que el equipo azulino finalizó décimo con 47 puntos y en la que se quedó a las puertas de disputar la fase de ascenso a Primera RFEF pese a que en muchas fases del ejercicio su situación no fue cómoda y coqueteó con los puestos más bajos de la clasificación.

A día de hoy, la realidad es otra en su segunda aventura en Segunda RFEF. Las cosas no están saliendo y el equipo xerecista se ha instalado en los puestos de descenso desde que arrancó la competición. Se comenzó a cuestionar muy pronto la figura de Pérez Herrera y en la octava jornada prescindieron del técnico jerezano, en una decisión que provocó la dimisión del presidente Ignacio de la Calle y la convocatoria de elecciones, con Vamos Xerez como única candidatura. El equipo era decimoquinto, con ocho puntos, pero acumulaba seis jornadas sin perder, con un triunfo y cinco empates, el último frente al líder Antequera en El Maulí, un campo en el que ningún equipo había puntuado hasta ese momento.

El testigo lo recogió Francis y los números no han mejorado. El barbateño lleva al frente del plantel cinco jornadas, que se han saldado con un triunfo ante el Recreativo Granada, un empate frente al Mar Menor en El Pitín y tres derrotas en Chapín, Poli El Ejido, Cartagena B y Recreativo de Huelva. Los xerecistas tienen doce puntos y siguen en descenso, pero no es menos cierto que tienen la salvación a tres puntos y a dos el play-out. Lo peor son las sensaciones. El equipo, especialmente en casa, se muestra totalmente plano, no ha ganado y sólo ha anotado dos goles.

Posibles salidas

Con esta situación, las salidas del plantel cuando se abra el mercado en enero o incluso antes son seguras. De momento, ya se ha marchado el lateral Razvan, uno de los primeros fichajes del equipo en verano. Llegó después de completar una sobresaliente campaña en el Montijo, equipo con el que disputó 31 partidos, ha anotado cinco goles. En el conjunto azulino no ha cuajado. Comenzó de titular, pero luego Pérez Herrera prescindió de él para apostar por Ricky y Francis ha actuado del mismo modo, aunque el barbateño está colocando en la izquierda a Sergio Martínez.

Movimientos

La necesidad de apuntalar el equipo en casi todas las demarcaciones es evidente dadas las carencias que está mostrando el bloque. Para el lateral derecho, puesto en el que Rasines está cumpliendo, ya ha tramitado la ficha a Marcelo, y el izquierdo es uno de los puestos que el club pretende cubrir y sondea el mercado para hacerse con los servicios de un futbolista polivalente, que también pueda actuar en caso necesario de central.

Para el centro del campo también busca una incorporación, un jugador que sea capaz de imprimir carácter al juego y liderazgo, un extremo y, lógicamente, un delantero goleador.

Para hacer frente a esas contrataciones, el club tendrá que hacer un desembolso importante, que en parte compensará con las posibles bajas.