'La ilusión de seguir creyendo', lema de la campaña de socios del Xerez DFC para la segunda vuelta

Detalle del cartel de la campaña de socios del Xerez DFC para la segunda vuelta.

El Xerez DFC ha cerrado 2025 con una buena dinámica, que engloba ocho jornadas sin perder, las mismas que lleva Diego Caro al frente del equipo, se encuentra fuera de los puestos de descenso con 22 puntos y este lunes ha lanzado la campaña de socios para la segunda vuelta de la presente temporada 25/26 con la intención de captar aficionados que arropen a los jugadores de cara a un segundo tramo del curso en el que no renuncia a luchar por todo.

El eslogan de la campaña es 'La ilusión de seguir creyendo', que alude precisamente a ese buen momento por el que atraviesa el equipo, que el pasado domingo ante el Lorca se quedó por primera vez sin anotar en un partido y que ha devuelto a sus seguidores la ilusión con los resultados, cuatro triunfos y cuatro empates con el nuevo preparador.

Los seguidores interesados en sacar su carnet pueden hacerlo ya de forma presencial en la Avenida Alcalde Jesús Mantaras 1, Local 2 (horario: 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 h) y pueden consultar los precios y hacerse socio online en xerezdfc.compralaentrada.com

Las categorías son las siguientes:

Adulto: Podrán acogerse a esta categoría aquellas personas nacidas en el año 2004 o antes. Acceso a todos los partidos de cantera, con excepción de los encuentros disputados por el Xerez DFC B y el Juvenil A.

Juvenil: Podrán acogerse a esta categoría aquellas personas nacidas entre los años 2005 y 2010. Acceso a todos los partidos de cantera, con excepción de los encuentros disputados por el Xerez DFC B y el Juvenil A.

Infantil: Podrán acogerse a esta categoría aquellas personas nacidas entre los años 2011 y 2020. Acceso a todos los partidos de cantera, con excepción de los encuentros disputados por el Xerez DFC B y el Juvenil A.

Bebé: Podrán acogerse a esta categoría aquellas personas nacidas en el año 2021 o posterior.

Todas las categorías incluyen el acceso a todos los partidos de Liga regular de la segunda vuelta menos el medio día declarado de ayuda al club.