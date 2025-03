Jacobo: "No supimos competir en la segunda parte, pero nos están mermando las decisiones arbitrales"

Jacobo Cornejo se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de ataque del Xerez DFC desde la llegada al banquillo de Antonio Fernández hace cinco jornadas. El centrocampista fue titular en el partido del estreno del técnico gallego en La Línea frente a la Balona (1-1) y, aunque fue suplente ante el Villanovense (1-0) y Linares (4-0) fue de los más destacados. De hecho, ante los extremeños anotó el gol del triunfo en Chapín y en los dos siguientes compromisos, ante el filial del Granada (2-1) en casa este domingo contra La Unión (2-1) volvió a salir de inicio.

El azulino no terminó satisfecho con la derrota y, al igual que el entrenador, admitió que en la segunda parte no supieron competir y se quejó de la actuación del colegiado. El extremo diestro aseguró tras el choque que "sabíamos que iba a ser un partido bastante complicado, veníamos a casa del líder, hicimos una buena primera parte y conseguimos llegar al descanso ganando 0-1. En la segunda, creo que no supimos competir, no supimos aguantar ese arreón de ellos, que sabíamos que iban a salir bastante fuertes tras el descanso para darle la vuelta al resultado. No supimos aguantarles y también hubo decisiones del árbitro que se pueden valorar y volver a ver. De todos modos, al final, son decisiones que toma el árbitro y que no nos pueden servir de excusa".

Sobre las acciones polémicas del partido, el penalti que le hicieron a él, el que supuso el 1-1 y la falta a Beny que precedió al 2-1, fue claro: "En el penalti a favor, intento rematar y sé que hay un contacto, no sé si el defensa intenta despejar y me da a mí, él dice que no, pero yo noto un contacto al intentar rematar. Después de ese toque me voy al suelo y el árbitro pita penalti. El de ellos no lo veo, me dicen que es un agarrón sin opción de rematar. No lo vi y no voy a opinar, pero antes del segundo gol de ellos hay una falta clara a Beny, le meten un empujón por detrás con un bloqueo sin balón y creo no que se atreve a pitarla porque incluso el línea de la otra banda dice que es falta. Creo que nos están mermando bastante las decisiones de los árbitros, se pueden equivocar, pero a ver si algín día se equivocan a nuestro favor".

Tras la derrota en tierras murcianas, los azulinos tienen ahora la obligación de ganar en casa al Antoniano, un rival siempre incómodo que en estos momentos se encuentra en play-off. "Estamos obligados a limpiar la mente cuanto antes y preparar la semana lo más fuerte posible tanto mental como físicamente para ganar sí o sí el próximo domingo en Chapín, no nos queda otra".