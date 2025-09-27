El Xerez DFC, al asalto de La Victoria

Al asalto de La Victoria. El Xerez DFC, en puestos de descenso con dos puntos, encara este domingo (19:00) su segundo desplazamiento de la temporada con el reto de lograr por fin el primer triunfo. Los azulinos visitan por primera vez en su historia al Real Jaén, una escuadra que logró el ascenso el pasado verano y que atesora cuatro unidades en este tramo inicial de competición tras abrir la liga con una igualada contra el Lorca, una derrota en casa frente al Extremadura y una victoria el pasado fin de semana en Lebrija ante el Atlético Antonio con remontada en el último minuto y con un jugador menos.

El cuadro azulino encadena dos jornadas sin perder -igualadas en Totana frente al Unión Malacitano y en Chapín con el Atlético Malagueño-, pero necesita ya comenzar a sumar de tres para evitar problemas. La semana ha estado marcada en el Xerez DFC por una complicada marejada en su portería. El club ha firmado al joven meta francés Florentin Bloch, que la pasada temporada militó en el Fuenlabrada, y ha anunciado a su vez la lesión de José Perales, muy cuestionado desde el primer envite liguero frente a la Deportiva Minera. Mientras, Oier, que la pasada semana no estuvo frente al filial por una gastroenteritis, no ha debutado y este domingo en Jaén, con el galo ya en la lista, es probable que siga sin hacerlo y que sea el nuevo inquilino de la portería el gran protagonista. Todo depende de como Antonio Fernández haya encontrado a Florentin, que se encontraba en Portugal realizando una prueba con una escuadra de la segunda división lusa.

El técnico azulino terminó contento el domingo con su equipo pese al empate y lamentó las ocasiones falladas. Considera que es el talón de Aquiles de los suyos y en ello se ha centrado durante la semana. El gallego es de los que piensan que ese problema es cuestión de rachas y que se va a resolver con tiempo. A nivel defensivo también ha trabajado la concentración, ya que a su equipo le están costando muy caros los errores. "Tenemos ocasiones claras y no las convertimos y el Malagueño con media nos hizo gol", aseguró el domingo.

Cambios probables

Con todos los futbolistas disponibles, a excepción del ya mencionado Perales y de Lucero, a la espera de ser intervenido del ligamento cruzado, en la lista para Jaén están todos los jugadores del primer equipo y Santana, del filial. Y con esas mimbres, es probable que Fernández agite el árbol y realice alguna que otra variante en su once. De entrada, en la portería se reparten las opciones Oier y Bloch y en la defensa podría llegar el segundo cambio. Beny ha mejorado bastante y no es descabellado pensar que salga de inicio en el lateral izquierdo. En ese caso, Morante se quedaría en el banquillo y los centrales serían Udom y Carlos Daniel, con Juanjo Mateo en el lateral derecho. Si no entra Beny, Morante conservará su puesto.

En la medular también podría haber retoques con la entrada de Curro Rivelott junto a Rafa Perejo y Gandoy, igual que en Totana, aunque dadas las dimensiones de La Victoria, también pueden mantener a su 'pareja' habitual en la sala de máquinas para apostar en las bandas por Diego Iglesias o Fran Viñuela por la derecha y Diego García en la izquierda. Si sale el medio jerezano, Sergio García puede ser el 'sacrificado'. Ilias Charid y Dieste se perfilan como los hombres más adelantados.

El rival, con altas y bajas

Mientras, el cuadro de Manolo Herrero espera a los azulinos con la ausencia por sanción de Agus Alonso, expulsado la pasada jornada ante el Antoniano y al que le han caído dos encuentros. Tampoco podrán medirse a los xerecistas Antonio Caballero ni Óscar Lozano, a la espera de los resultados de las pruebas médicas a las que ha sido sometido para conocer qué tipo de lesión arrastra en la planta del pie. Por contra, son altas Sako Siaka, que ya cuenta con su licencia federativa apta tras resolver varios problemas burocráticos, y Moha, que no se ha estrenado todavía.