Javi Motos: "El Xerez DFC tiene una propuesta muy atractiva y nos a exigir una gran versión"

El Melilla espera al Xerez DFC en el Álvarez Claro este domingo (12:00) con el reto de lograr el primer triunfo a los mandos de su nuevo técnico, Javi Motos, que llegó hace dos jornadas para suplir a Alberto Cifuentes por la mala racha de resultados. El murciano ha sumado un punto, con un empate a cero frente al Extremadura y una derrota contra el Águilas por 3-1. Los dos equipos están en descenso, muy necesitados y con registros casi idénticos.

El preparador del cuadro melillense, pese a los resultados, cree que su equipo está creciendo y explica: "Las sensaciones en el primer partido aquí fueron muy positivas y ante el Águilas nos faltó un poquito de concentración, de espíritu competitivo en momentos puntuales. Los jugadores están entrenando muy bien y tienen una gran predisposición".

Bajo su punto de vista, si su equipo es capaz de recuperar esos aspectos en el Álvarez Claro, "escenario en el que el Melilla tiene un aura más competitiva, volveremos a hacer un gran partido contra el Xerez. Se trata de eso. Una vez que consigamos un gran partido con un buen resultado, estoy seguro de que todo será mucho más fácil, más llevadero. Todo se traducirá en una confianza que, a día de hoy, el equipo no tiene y necesita".

Con las bajas de Armenteros y Varela, reciben a un Xerez DFC que considera "una escuadra que llega también con entrenador relativamente reciente. Es un equipo con una propuesta bastante vistosa, muy atractiva, que intenta dominar y ser protagonista en el partido, con jugadores de la categoría con un nivel óptimo. Como siempre digo, no hay rival fácil, en esta categoría todos los rivales, con sus matices, te exigen una gran versión. De eso tenemos que estar concienciados para seguir creciendo como equipo, que es lo que nos va a acercar a competir bien y a tener posibilidades de poder ganar".

Ambos equipos llegan apurados en la tabla y, al igual que Diego Caro, le resta presión a la situación con mucha competición por delante. "El nerviosismo por la clasificación tiene que ser secundario, faltan 24 jornadas por disputar. Más que nerviosismo por la tabla, lo que tenemos que tener es responsabilidad y compromiso para mejorar y escalar en la clasificación".