Javier Feria, nueva pieza para el ataque del Xerez DFC

El Xerez DFC ha anunciado el fichaje del atacante cordobés Javier Feria León, jugador de 23 años que se desenvuelve como media punta y extremo y que llega procedente del Atlético Sanluqueño, de Primera Federación. Formado en la cantera del Apedem de Montilla, dio el salto al Córdoba CF durante su etapa juvenil, donde continuó su desarrollo como futbolista. Su trayectoria incluye pasos por equipos como el CP Villarrobledo, Villarrubia CF y CD Illescas.

En la temporada 2024-25 firmó por el Atlético Sanluqueño, donde militó la primera vuelta para ser cedido al Sabadell en Segunda RFEF, logrando el ascenso a la división de bronce del fútbol español. Esta temporada volvió al cuadro verdiblanco, con el que ha jugado 14 partidos en Primera RFEF acumulando más de 800 minutos. Este pasado fin de semana era titular en el partido que los verdiblancos perdían contra el Antequera en El Maulí.

El de Javi Feria es el tercer refuerzo del Xerez DFC en el mercado invernal, aunque el primero de ellos, el de Álvaro Barrero, se ha caído por una lesión que ha motivado que el club le retire la ficha para emplearla en otro futbolista. Berto González, que ya acumula dos encuentros con los azulinos y que fue titular contra el UCAM, es el otro refuerzo de la dirección deportiva, que busca en este mercasdo invernal acertar para dar un paso adelante en esta segunda vuelta, en la que el equipo ocupa zona de play-out.

Feria no va a ser la última incorporación, ya que el club tiene casi cerrado el acuerdo con el atacante ecuatoriano Mike Cevallos y, además, llegará un central sub-23 para reforzar una línea que se quedó 'coja' por la lesión de Mauro Lucero.