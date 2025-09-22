Juanjo Mateo: "El equipo tiene personalidad, tenemos dos puntos pero estamos haciendo las cosas bien"

El Xerez DFC no pudo pasar del empate a uno en su tercer partido de liga, el segundo en Chapín, ante el Atlético Malagueño, que llegaba colista con cero puntos. La grada terminó decepcionada con las tablas finales y también la plantilla, aunque los técnicos y los futbolistas son optimistas y apuestan por mantener la línea de trabajo que llevan para comenzar a sumar de tres. De momento, la escuadra azulina suma dos puntos y se encuentra en puestos de descenso.

El talón de Aquiles de los xerecistas es la definición. Generan, pero no aciertan ni en la toma de las últimas decisiones ni en la finalización. Otro de los puntos flacos del equipo son sus lagunas en defensa, que le están costando goles en las pocas oportunidades que les genera y el meta Perales sigue en el punto de mira de los seguidores.

El lateral derecho Juanjo Mateo es uno de los fijos para Antonio Fernández, ha sido titular en los tres partidos y tras la cita ante el filial malagueño en Chapín explicó: "Se nos está resistiendo la primera victoria de la temporada, creo que hicimos muchas cosas para poder llevarnos el partido, pero no fuimos capaces de sumar de tres".

Bajo su punto de vista, el equipo "no estuvo nervioso, empezamos muy bien, tuvimos bastantes ocasiones y llegadas para habernos adelantado en el marcador. La lástima fue el gol de ellos, que nos puso el partido cuesta arriba. De todos modos, cuando volvimos del vestuario salimos muy metidos, confiados, llegó el uno a uno y creo que tuvimos varias ocasiones para, como he dicho antes, llevarnos los tres puntos, pero no pudo ser".

Tras el intermedio, como asegura el defensa, entraron al partido mucho más enchufados y con una marcha más. Para ello, el técnico les dijo que "debíamos tener tranquilidad. El primer tiempo lo empezamos bien hasta el gol de ellos. El equipo tuvo personalidad para afrontar el 0-1, el marcador adverso, y mejoramos. Insisto, la lástima fue el empate, queríamos los tres puntos, lógicamente y no pudo ser".

El lateral azulino confía en revertir la situación y cree que al Xerez DFC le está faltando "materializar las ocasiones que estamos teniendo. Estamos generando mucho, lo preocupante sería el tema de no generarlas. En los tres partidos que hemos jugado creamos bastantes oportunidades. Tenemos que afinar un poquito de cara a portería y, después, a nivel defensivo intentar dejar la portería a cero, que es lo que nos va a permitir mínimo sumar un punto y también poder ganar".

La primera victoria se resiste, pero no les obsesiona de momento: "El equipo tiene personalidad, tiene experiencia, tenemos que ir pasito a pasito y, a pesar de que llevamos dos puntos de nueve, estamos haciendo las cosas bastante bien para lograr la primera victoria. Debemos tener tranquilidad, llevamos tres jornadas, queda todavía un mundo hasta mayo. Hay que seguir haciéndolo como lo estamos haciendo y mejorar en la faceta que peor estamos llevando a cabo para intentar conseguir el primer triunfo".

La pasada jornada se lesionó de gravedad en Totana Mauro y los jugadores saltaron al verde este domingo con una camiseta de apoyo al central. Juanjo es el azulino que más y mejor le conoce porque ha compartido vestuario con él anteriormente en el Linares y tuvo palabras de ánimo para su amigo. "Estamos jodidos, es un futbolista importante para nosotros. Lo más feo para un futbolista son las lesiones y, lastimosamente, Mauro ha caído para la temporada. Le deseo una pronta recuperación. Llevo tres años compartiendo vestuario con él y la verdad que es una persona maravillosa y le deseo lo mejor. Tenemos que sacar la primera victoria también para dedicársela a él, que va a ser una temporada dura para él".