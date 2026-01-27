El jugador del Xerez DFC B Moussa, implicado en una pelea con un aficionado del Barbate que invade el terreno de juego

El Barbate-Xerez DFC B del pasado domingo, encuentro que los azulinos perdieron por dos goles a cero, tuvo como triste epílogo un altercado entre al menos un aficionado del Barbate y el jugador xerecista Moussa Kharbouch. El futbolista, según testigos presenciales, sufrió durante el encuentro insultos racistas y al término del mismo, cuando ya los equipos se habían retirado a sus respectivos vestuarios, se quedaba charlando con un excompañero que ahora juega en las filas barbateñas, sucediéndose a continuación los acontecimientos. En un vídeo que corre por las redes sociales, se aprecia que un aficionado con capucha y el futbolista llegan a las manos.

Varios testigos consultados por este Diario explican que desde la llegada del equipo a Barbate este domingo se encontraron los ánimos caldeados, recibiendo insultos incluso antes del encuentro, teniendo que llamar a la Policía para que hiciera acto de presencia para evitar contratiempos. Durante el partido, varios aficionados realizan insultos de índole racista hacia el jugador xerecista, llamándolo "moro de mierda" o "mono" y al acabar el encuentro algunos saltan al campo, produciéndose posteriormente la pelea.

El jugador del Xerez DFC B se encuentra magullado de los golpes recibidos durante el altercado y, en un principio, ha decidido no denunciar los hechos. El club azulino tampoco se ha expresado de momento de forma oficial sobre el incidente.

La versión del Barbate

El club barbateño emitía un comunicado en el que también da su punto de vista sobre el altercado: "Ante la difusión de informaciones falsas y vídeos en redes sociales vinculadas al Xerez DFC, el Barbate Club de Fútbol se ve en la obligación de desmentir categóricamente los hechos que se están intentando atribuir a nuestro club tras el partido disputado en el Campo Municipal de Deportes de Barbate, correspondiente a la 1ª Andaluza Sénior.

El altercado ocurrido tras la finalización del encuentro fue provocado exclusivamente por el jugador número 3 del Xerez DFC B, quien agredió con un puñetazo a un aficionado, tal y como consta de manera literal en el acta arbitral. Esta agresión se produjo cuando los jugadores de ambos equipos se dirigían al túnel de vestuarios tras la victoria del Barbate CF.

Como consecuencia de dicha agresión se produjo un forcejeo entre el jugador y el aficionado, teniendo que intervenir aficionados locales y la Policía Local. Gracias a la rápida actuación policial, la situación no fue a mayores, desmontando así cualquier intento de magnificar o tergiversar los hechos.

Resulta especialmente grave que el jugador agresor y el cuerpo técnico del equipo visitante hayan tratado de justificar las heridas del jugador como consecuencia de la reyerta, cuando la realidad es que dichas lesiones se produjeron al golpear violentamente un cristal de la ventana, rompiendo el mismo, dentro del vestuario, hecho que fue verificado por el trío arbitral y reflejado en el acta del partido.

Afirmar lo contrario es rotundamente falso, ya que se pondría en duda la versión arbitral, Junta Directiva del Barbate CF y de la propia Policía Local. El Barbate Club de Fútbol rechaza y condena cualquier acto de violencia, pero no va a tolerar que se intente manchar la imagen del club, de su afición y de su municipio mediante informaciones falsas, interesadas y carentes de verdad. Defenderemos nuestra honorabilidad y la de nuestra afición hasta las últimas consecuencias".

Acta del colegiado.

Qué dice el acta

El colegiado del encuentro, David Araujo Martín, relata en el acta que varios aficionados locales se dirigen en un primer momento al futbolista xerecista en cuestión sin poder precisar qué le dicen y que posteriormente el jugador golpea a uno de esos aficionados en el rostro, montándose una "tangana en las proximidades de la zona de vestuarios", encargándose la Policía de separar a los implicados. Por este motivo, Moussa aparece en el acta con roja directa, por lo que esta semana será sancionado por el Juez Único de Competición de la delegación en Cádiz de la RFAF. Igualmente, el colegiado hace constar en el acta la rotura del cristal de una ventana del vestuario utilizado por el Xerez DFC B.