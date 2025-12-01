Julen Ekiza, el 'jugón' del Xerez DFC que ha recuperado Diego Caro

Julen Ekiza se convirtió el pasado verano en el cuarto fichaje del Xerez DFC y la contratación del navarro levantó una gran expectación entre los aficionados azulinos por su trayectoria en sus equipos anteriores, especialmente en el Calahorra, escuadra en la que fue nominado a mejor jugador del Grupo II de Segunda Federación hace dos campañas. Sin embargo, las cosas no le fueron bien en el inicio del curso. Ni estaba en su mejor momento ni convencía a un Antonio Fernández que apenas le dio protagonismo en las ocho jornadas que se mantuvo al frente el plantel, sólo disputó minutos en las segundas partes y fue titular una vez, contra el Águilas en Chapín (1-1).

Con el cambio de técnico, todo ha variado de forma radical para el navarro. Diego Caro apostó por él desde el minuto, uno le dio la confianza que necesitaba y el jugador ha respondido comenzando a ofrecer su mejor versión. Ha disputado como titular los cinco encuentros con el cordobés y este domingo en Estepona hizo el 0-2 desde el punto de penalti transformando la pena máxima con una sangre fría y una calidad que pocos pueden exhibir.

El futbolista se muestra feliz con su nuevo rol y la llegada de Diego Caro y no oculta que "a nivel personal me siento más cómodo, aunque también me sentía antes, lo que pasa es que por circunstancias no tenía esa oportunidad y ahora me ha llegado. Siempre trato de dar el máximo y es verdad que quizás esté más suelto y sea más protagonista. Siempre mi trabajo ha estado ahí y ahora va dando un poco esos frutos que ya necesitaba para soltarme un poquito más".

En el triunfo ante el Estepona se estrenó con un gol de penalti, el 0-2 que daba tranquilidad, y que celebró con los azulinos desplazados. "Fue bonito y quiero dar muchísimas gracias a la afición porque nos sentimos como en casa. Cuando entró el balón, sentí lo primero de todo liberación porque, al final, somos personas también y cuando vienen dadas pues somos los que más sufrimos y también estoy contento por el equipo por la tranquilidad que te da un 0-2. Juntarme ahí con la gente, con mis compañeros especialmente, que al final somos los que hemos sufrido durante todo este tiempo esta mala dinámica, fue un subidón Es bonito ver que ahora todo son caras felices y estoy contento por ellos y por mí".

El Xerez DFC ha pasado en cinco jornadas de estar en puestos de descenso directo a eludir hasta el play-out con Caro. El mediocampista también frena la euforia: "Nos miramos mucho la clasificación, pero el ganar te da eso, libertad, soltarte, el que las piernas no pesen, el que te filtren pases y no los falles, el estar más lúcido... El equipo en Estepona, por ejemplo, mostró mucho carácter a pesar de jugar fuera de casa y estamos supercontentos con la victoria y con la reacción".

Tengo que dar la enhorabuena al equipo porque en Estepona hicimos un trabajazo enorme, igual que ante el Puente Genil"

Y, bajo su punto de vista, ese choque en el Francisco Muñoz Pérez lo sacaron adelante porque "mi equipo hizo un trabajazo enorme, igual que la semana pasada ante el Salerm Puente Genil, y tengo que darle la enhorabuena. En la primera parte nos costó, fue trabada, con ocasiones para los dos y en la segunda salimos muy bien, hicimos el 0-1 y a raíz de ahí todo fue un poco más fácil. Luego, con el 0-2 ya tuvimos mucha más tranquilidad, aunque el encuentro se fue trabando con muchas más faltas y más parones, pero supimos jugar, competir y los tres puntos fueron merecidísimos".

Por último, lanza un mensaje a la afición de cara al compromiso del domingo (12:00) en Chapín frente al Recre. "A los nuestros hay poco que decirle, que sigan como hasta ahora. En Estepona llenaron la grada visitante, es un plus muy muy grande, al final este club es lo que tiene y es lo más importante. Les esperamos todos en Chapín para seguir esta fiesta".