Marcelo, capitán del Xerez DFC, tras la pretemporada: "Debemos ser un equipo camaleónico, que es lo que pide la categoría"

El Xerez DFC ha comenzado a preparar este lunes su estreno en la liga 25/26 de este domingo (20:00) 7 de septiembre en Chapín frente a la Deportiva Minera con una sesión de trabajo en el Anexo Pepe Ravelo en la que han tomado parte todos los azulinos, incluidos Emaná y Beny. El delantero ya ha dejado atrás sus problemas de rodilla y disputó algunos minutos ante el Real Madrid C en el Trofeo de la Vendimia y el lateral, aunque todavía no está al cien por cien tras su operación de menisco, también tuvo la oportunidad de estrenarse.

Marcelo Villaça, primer capitán de la plantilla azulina, ha realizado un balance de la pretemporada del equipo que concluyó el sábado con la cita ante el segundo filial merengue y le pone buena nota. El lateral destaca que "ha sido buena, no nos podemos quedar con mal sabor de boca por la derrota ante el Real Madrid C. Hay que hacer un balance general y debemos tener en cuenta que es un equipo con muchas caras nuevas. Lo importante al final es estar unidos, vamos a pasar seguro por momentos difíciles durante la temporada y hay que saber lo que toca en cada momento, saber sufrir, saber ser protagonistas con balón cuando toca y adaptarnos a lo que pida cada situación. Tenemos que ser al final un equipo camaleónico en la categoría, que es lo que se pide".

La pretemporada azulina ha sido notable, pero el conjunto de Antonio Fernández ha sufrido en sus dos últimas citas en Chapín, frente al Ceuta B (3-3) y el filial madridista. Marcelo considera que "fueron partidos para trabajar, hemos analizado los errores que cometimos y hay que aprender de ellos para que no vuelva a pasar. De todos modos, con los rivales de superior categoría cuando nos pusimos perdiendo supimos darle la vuelta, que también es importante. Al final, estos partidos de pretemporada sirven para analizar errores y afianzar los conceptos que están saliendo bien".

Bajo el punto de vista del capitán, el Xerez DFC se encuentra de cara al inicio de liga "con muchas ganas. Al terminar el partido con el Real Madrid nos juntamos todo en el centro para quedarnos con buen sabor de boca y un balance general positivo. Afrontamos un reto muy ilusionante con muchas ganas".

Por último, a la afición le pide que "apoye, que al final esto es de todos. Cuando juega el Xerez DFC jugamos todos y estamos todos en el mismo barco. Es importante que nos apoyemos, que cada uno sume su gotita para que el barco vaya en buena dirección. La afición tiene siempre dentro la máxima ilusión".