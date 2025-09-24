La marejada en la meta del Xerez DFC desemboca en el fichaje de un portero

El Xerez DFC ha arrancado la temporada 25/26 con dos puntos en tres encuentros, el equipo transmite buenas sensaciones y genera ocasiones, pero no la transforma y atrás se está mostrando menos contundente de lo esperado. Desde el primer partido de liga, la grada señaló al guardameta Perales, que cometió un grave error en uno de los goles de la Deportiva Minera. Tras el empate a uno en Chapín este domingo contra el Atlético Malagueño, el malestar entre los aficionados aumentó. El club sabe que el experimentado cancerbero no lo está teniendo fácil y han llegado las dudas. De hecho, negocia la llegada de un nuevo portero.

Este miércoles ha llegado a Jerez el francés de 25 años Florentin Lucien Jean Bloch, que la pasada temporada militó en el Fuenlabrada en Primera Federación, pero no llegó a tener minutos. El galo se ha dejado ver incluso en el entrenamiento que el equipo ha llevado a cabo en el Anexo Pepe Ravelo. El jugador nació en Venon el 2 de febrero de 2000, mide 1,90 y es zurdo.

Bloch, según adelanta el periodista Ángel García en su cuenta Cazurreando y ha confirmado Diario de Jerez, podría convertirse en las próximas horas en nuevo jugador azulino. Recaló en el equipo madrileño después de pasar por el filial del Sporting de Gijón, club al que llegó en 2022 después de pertenecer a Unionistas de Salamanca CF, escuadra con la que disputó tres partidos de liga. Con los rojiblancos jugó en Tercera y fue convocado con la primera plantilla en nueve ocasiones, aunque sin llegar a debutar.

Formado en las canteras del Paris Saint Germain y el FC Tours, en 2019 dio el salto al Toulouse FC, con el que debutó en la Copa de Francia. Además, fue internacional sub-20 y sub-19 francés. De confirmarse la llegada de Bloch aumentaría competencia para José Perales, que actualmente se ha lesionado y puede estar varias semanas en el dique seco, y Oier Arribas, pero también se abriría un amplio abanico de opciones respeto al futuro de los dos guardametas xerecistas. El club azulino no tiene problemas para firmar a un jugador mayor de 23 años en paro por la lesión de larga duración de Mauro.