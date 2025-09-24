Mauro Lucero, optimista tras su lesión: "Soy cabezón y disciplinado, estoy seguro que volveré a rendir como antes"

El fútbol no ha sido justo en este tramo inicial de temporada con Mauro Lucero, central del Xerez DFC que llegó en verano procedente del Linares con una maleta llena de ilusiones y con muchos retos por delante. El defensa alicantino se ganó la confianza del técnico Antonio Fernández, se convirtió desde el primer momento en el 'jefe' de la zaga azulina y respondió sobre el verde con un buen rendimiento. En el segundo partido de liga, el que su equipo disputó en el Juan Cayuela de Totana frente al Unión Malacitano, sus aspiraciones se truncaron. En los primeros minutos del choque cayó al suelo y desde ese justo momento supo que su rodilla derecha estaba dañaba de gravedad. No se equivocó, las pruebas a las que fue sometido confirmaron que sufría rotura del ligamento cruzado anterior y del cuerno posterior del menisco interno de la rodilla derecha, por lo que se va a perder prácticamente toda la temporada.

"Lo peor me duró un par de días"

Tras el impacto de la noticia, los primeros días fueron "duros, pero ya esto está tirando para adelante. Lo peor me duró un par de días, gracias al apoyo de todos está siendo mucho más fácil. De todos modos, es una lástima, lo tenía todo por hacer. Son cosas que pasan, hay que llevarlo de la mejor manera y me toca descontar días. Todavía no tengo fecha para la operación, tengo cita para el preoperatorio, con el anestesista y demás, pero de la fecha exacta depende de trauma. No tengo prisa porque la rodilla tiene que recuperar toda la movilidad y ganar un poquito de fuerza, que luego eso me va a permitir que la recuperación sea más llevadera y más rápida".

Mauro confiesa que nunca había sufrido ninguna lesión grave de este tipo, "sólo había tenido alguna ósea, pero hacía ya años. Llevaba varias temporadas sin ningún tipo de problema, jugando todos los partidos, todos los minutos sin lesiones musculares y sin ningún tipo de problemas. Esta es la primera y me ha cogido la gorda, hasta el menisco de regalito, pero, bueno, haber sido peor también, que hay más cosas en la rodilla que por suerte no han salido dañadas". Y recuerda sobre el momento exacto en el que se lesionó que "noté un crujido muy fuerte y era consciente de que algo había, sabía que algo me había roto. ¿Qué pasa? Que como la rodilla era algo nuevo para mí, no sabía qué podía ser. Luego, cuando me hicieron la resonancia y salieron los resultados, pues se confirmó lo que había sentido, que era bastante dolor, un crujido fuerte".

A pesar del mal trago, es fuerte mentalmente y afronta el mal trago con energía y con un gran talante. "La primera parte, con el gran apoyo de todos, familia, compañeros, afición... se pasa mucho mejor, es todo más fácil. En este tipo de lesiones tan largas lo que marca la diferencia es la cabeza. Los primeros días obviamente estás decaído, con dolor, con todo, pero, luego, enseguida uno se anima porque tiene ganas de ir restando etapas, de ir restando días en la recuperación, pero entiendo que habrá momentos en los que lo pase mal porque es un periodo muy largo de tiempo. La cabeza muchas veces juega malas pasadas y eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que voy a tener que mejorar. Debo centrarme en pensar que todos los días suman, que cada día es una nueva oportunidad para mejorar, para seguir creciendo y para seguir poniendo la pierna a punto para cuando me toque volver".

"Marcelo y Curro son mis referencias"

Hay compañeros en la plantilla como Marcelo o Curro Rivelott que han pasado en otras temporadas por ese mal trago y los dos se han convertido en ejemplo para él tras superarlas de forma exitosa. "Hemos hablado de ello, lo que sucede es que, al final, cada lesión es su mundo, cada uno ha vivido una circunstancia diferente. Lo que le ha pasado a uno, no le ha pasado al otro. Lo que sí intento es afrontarla con positivismo y con optimismo. Marcelo ha pasado por varias lesiones de rodillas y lo ves y es un profesional con la copa de un pino, está fuerte como el que más y sigue estando a un nivel altísimo. Y Curro más de lo mismo, es un pedazo de futbolista y está a un nivel también altísimo. Son mis referencias ahora, estoy seguro de que cuando me recupere volveré a estar a mi nivel y sin duda, terminaré rindiendo como lo estaba haciendo hasta ahora".

El azulino se ha lesionado a las primeras de cambio y es lo que más pena le da porque "todo el mundo me ha hablado maravillas del club, de la ciudad y del ambiente de fútbol y me va a tocar verlo desde fuera todo. La rehabilitación va a ser dura, pero soy bastante cabezón y soy muy disciplinado, es una ventaja en este aspecto y le voy a dedicar mucho, mucho tiempo a ponerme bien. Me da mucha pena perderme la temporada, tendré que ayudar desde fuera en todo lo que esté en mi mano a mis compañeros. De todos modos, a todos los que nos dedicamos a esto, lo que nos gusta es jugar, no verlo desde fuera. Me tengo que adaptar y tengo que ser la mejor persona y el mejor compañero que puedo ser en las circunstancias que me tocan".

Mauro siguió el partido ante el Atlético Malagueño desde la zona baja de Tribuna. / Manuel Aranda

"El trabajo que hacemos es maravilloso y tendrá recompensa"

El partido ante el Atlético Malagueño ya lo vivió desde fuera, "desde los palquitos que están abajo para estar más cerquita y lo disfruté . Es verdad que no pudimos llevarnos los tres puntos, pero disfrutamos, como creo que gran parte de la afición. El equipo, sobre todo en la segunda parte, se volcó, al final tuvo muchísimas ocasiones y merecimos los tres puntos, que tarde o temprano van a caer. Insisto, el equipo está estupendamente, está haciendo un trabajo maravilloso y el trabajo al final siempre acaba dando recompensa".

Mauro es de los que piensan también que dos puntos de nueve es "poco bagaje, en cualquiera de los dos últimos partidos podríamos haber sumado los tres puntos. Se nos han escapado por detallitos. Este año va a estar todo muy igualado y va a ser muy difícil sumar cada punto. ¿Quién iba a pensar que el Puente Genil llevaría siete de nueve con el Xerez CD, el Recre y el UCAM? Las quinielas no lo ponían como favorito a nada y ha empezado la temporada como un tiro. La Liga va a estar muy apretada, lo digo, ya en la jornada tres. En cada jornada van a haber muchísimos empates porque hay muchos equipos que han apostado por hacer proyectos muy buenos. No obstante, esto acaba de empezar, queremos sumar de tres lo antes posible, pero todavía queda mucho camino por recorrer".

"El vestuario es una familia"

Sus compañeros se han volcado con él en estos días tan complicados y Juanjo Mateo, uno de los que mejor le conoce, de forma especial: "Es difícil coincidir con un compañero en tres equipos diferentes y con él me ha pasado. Con Sergio García, por ejemplo, también estuve en dos. Estoy encantado con Juanjo, es un fenómeno tanto dentro como fuera del campo, es una bellísima persona, un magnífico compañero y encima en el verde es trabajo puro, es incansable. Me siento orgulloso de tener compañeros así y de que me haya dedicado esas palabras. Eso habla maravillas de él y de la relación tan buena que tenemos. Eso es un reflejo de lo que es el vestuario, una familia. Sinceramente, si algo me alegraría de esta lesión es que sirviese para unir más a los compañeros y demostrar más todavía el buen grupo humano que somos. Lo hemos demostrado desde el primer día y lo vamos a seguir demostrando. Somos un grupo humano maravilloso y estos momentos en los que no estamos sumando todos los puntos que quisiéramos, aún haciendo las cosas bastante bien, nos va a servir para crecer más y para cuando vengan bien dadas, estar más unidos todavía y aprovechar el tirón. Vamos a tener nuestro momento y lo vamos a saber aprovechar".