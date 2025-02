Marlone: "Estoy muy feliz en el Xerez DFC y el primer objetivo es salir de la zona roja"

El central francés Marlone Foubert llegó a prueba al Xerez DFC hace una semana, pero sólo tardó un par de días en convencer a los técnicos de que podía tener un hueco en la primera plantilla. Firmó y el domingo ya entró en la convocatoria azulina para el encuentro que el equipo acabó empatando a uno en La Línea frente a la Balona en el estreno de Antonio Fernández como nuevo entrenador xerecista, aunque no tuvo minutos.

Antonio Bello, director deportivo azulino, se ha encargado este miércoles de presentar al futbolista y ha detallado que "hasta el último momento antes del cierre del mercado de invierno estuvimos buscando un central sub-23, pero al final no nos entró ninguna de las opciones en las que trabajábamos. Teníamos pensado cerrar la plantilla, pero luego nos surgió la posibilidad de Marlone, que es sub-23 con ficha profesional en paro que venía de la Primera División de Estonia. Ha jugado en canteras importantes, como la del Villarreal o la Roma, y encaja en el perfil que buscábamos. Es una oportunidad muy buena y también para él venir aquí, seguro que demuestra el nivel que tiene. Estamos encantados de que esté con nosotros".

El joven futbolista se ha mostrado ilusionado y feliz y confiesa que en estas primeras semanas con el plantel "las sensaciones son muy buenas, el grupo está muy unido y motivado y mi adaptación está siendo buena. Me siento bien con el grupo, con el nuevo staff y en el club". Llegó a prueba, pero no tuvo problemas para quedarse. "Entrené como siempre lo hago, fuerte, intentando dar el máximo para que estuviesen contentos conmigo y fue bien y rápido".

Marlone, con una bufanda del Xerez DFC en el césped de Chapín. / Lucía Aguilar/Xerezdfc.com

Se define como "un central agresivo, mi mejor cualidad es defender fuerte, claro, tengo buena salida de balón y voy bien de cabeza a nivel defensivo y ofensivo. Me gusta ser un líder, poco a poco, voy conociendo a todos. Con el tiempo, me adaptaré perfecto al equipo" y considera que su paso por canteras de clubes de primer nivel le han permitido "aprender, soy profesional desde muy joven, desde que tenía quince o dieciséis años, eso me ha ayudado mucho en mi formación y ahora quiero dar lo máximo aquí".

A nivel físico, se encuentra "bien, estaba realizando la pretemporada en la Primera División de Estonia y he llegado aquí listo, sólo paré unos días. Física y mentalmente me encuentro bien. Estoy preparado para jugar si el míster lo necesita. Voy a dar el máximo para ayudar al grupo. Como he dicho, estamos trabajando muy duro, intenso, más unidos que nunca y vamos a conseguir el objetivo".

A sus compañeros de demarcación, Oca, Salguero y Alberto Durán, los considera "muy buenos, pero el fútbol es competencia. El grupo está muy unido y el primer objetivo es salir de la zona roja. He hablado mucho con ellos, especialmente con Salguero, que tiene mi edad, y Oca también me está ayudando mucho".

Llegar al Xerez DFC en Segunda RFEF supone para él "una muy buena oportunidad porque es un club muy grande y estoy muy feliz. Quiero agradecer la confianza al club y al director deportivo. Estoy muy muy feliz de estar aquí".

El domingo en La Línea frente a la Balona, desde el banquillo, vio al equipo "muy motivado, había un nuevo entrenador, una nueva forma de jugar, pero los chicos estuvieron muy concentrados y con ganas de sumar los tres puntos".