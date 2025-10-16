Los mayores de San Juan Grande comparten una sesión de entrenamiento con el Xerez DFC

Una treintena de mayores de la residencia y el centro de día San Juan Grande han disfrutado de una mañana de ejercicio y actividad física en Chapín, invitados por el Xerez DFC, con quienes, además de disfrutar del fútbol, han compartido una sesión fotográfica con el objetivo de elaborar un calendario a beneficio de la labor social de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Jerez.

Los mayores, cuya edad media supera los 80 años y entre quienes se encontraba también Paquita, de 107 años, la residente más longeva de Jerez, han sido atendidos por el míster, Antonio Fernández, y toda la plantilla del primer equipo y juntos han compartido bromas, regates y tiros a puertas.

Todos ellos se han ofrecido también a participar como modelos en una divertida sesión fotográfica que servirá para elaborar un calendario benéfico conjunto, cuya finalidad no es solo recaudar fondos para la labor social de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, sino también recordar los innumerables beneficios de la actividad física y el deporte a cualquier edad.