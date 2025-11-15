Melilla y Xerez DFC buscan oxígeno en el Álvarez Claro

El nuevo Xerez DFC de Diego Caro afronta su primera salida y no es fácil. Los azulinos, tras dos encuentros consecutivos en Chapín saldados con triunfo ante el Antoniano y empate contra el Almería B, se miden este domingo (12:00) en el Álvarez Claro en la 11ª jornada de liga del Grupo 4 de Segunda RFEF a un Melilla que se encuentra en la misma situación que los xerecistas, en descenso, con nuevo entrenador también desde hace dos jornadas -Javi Motos suplió a Alberto Cifuentes-, con un punto de seis y la necesidad de ganar para tomar oxígeno y comenzar a escalar posiciones para huir de la zona complicada de la clasificación.

La etapa del entrenador cordobés tras el adiós de Antonio Fernández arrancó con muy buenas sensaciones y tres puntos, pero las tablas del pasado domingo ante un Almería B que era penúltimo y con unos pobres registros, frenaron en la afición la ilusión que despertó el estreno de Caro. Aún así, el equipo ha sumado cuatro puntos de seis, cuando anteriormente únicamente atesoraba seis sobre veinticuatro. En su puesta de largo lejos de Chapín, los xerecistas están obligados a mejorar sus prestaciones para no desviarse demasiado de la ruta trazada y ahuyentar los fantasmas del pasado.

Los azulinos cuentan para este partido con las mismas bajas de la jornada pasada, ya que ni el extremo Fran Viñuela ni el ariete Emaná han superado sus respectivas lesiones. Los dos se encuentran en la recta final de su puesta a punto, pero los técnicos han optado por no forzar, los han dejado en tierra y han citado a los 18 jugadores disponibles del primer equipo para este complicado viaje, marcado por las condiciones meteorológicas adversas.

Diego Caro aseguró tras el empate ante el filial que no le había gustado del todo su equipo, especialmente en el tramo inicial, y después de apostar por el mismo once en sus dos primeros compromisos es probable que realice algún retoque buscando aire fresco para sorprender al rival, aunque tampoco tiene demasiado donde elegir. Han viajado los tres porteros, pero el titular será Bloch. En defensa, si apuesta por los tres centrales, las plazas serán para Morante, Udom y Carlos Daniel, con Juanjo Mateo y Sergio García cubriendo las bandas. En la medular, Rafa Parejo, Gandoy y Ekiza han sido fijos y para suplir a uno de los tres, la opción es Curro Rivelott. Ilias y Dieste son fijos arriba. En el caso de que el cordobés optase por línea de cuatro, las variantes serían más, Marcelo podría entrar en el lateral y Diego Iglesias de inicio en la derecha. En el lateral izquierdo aparecería la opción de Carlos Daniel y Sergio García adelantar su puesto.

Mientras, el Melilla, sin Armenteros y Varela, recupera a Samu Gomis y también es posible que Javi Motos realice algún cambio en su alineación de salida en un encuentro en el que necesitan sumar para respirar en un encuentro que será arbitrado por el colegiado murciano Kevin Javier Moreno, que no ha pitado a los azulinos, pero sí a los locales en la temporada 22/3 ante el Navalcarnero en el Álvarez Claro en un partido que finalizó con empate a cero.

La cita es un choque de urgencias, un duelo vital tanto a nivel de resultado como de cara a la moral de dos grupos que necesitan reivindicarse y ganar confianza con la llegada de sus nuevos entrenadores. Los azulinos no saben lo que es vencer fuera de Chapín y su gran reto es sumar de tres por primera vez.