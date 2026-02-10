A Diego Caro se le da muy bien su Puente Genil

El Xerez DFC tiene este domingo en el Manuel Polinario una final ante un rival directo que actualmente ocupa puesto de play-out sacándole tres puntos a los azulinos, que tienen un partido menos, el pendiente con el Real Jaén que aún no tiene fecha concreta aunque se barajan las del 18 y 25 de febrero para recuperar el encuentro aplazado el pasado domingo a causa del temporal.

El encuentro es una auténtica final para los xerecistas, que no pueden permitirse el lujo de un tropiezo y deben poner fin a la racha de tres derrotas consecutivas que les ha llevado de nuevo a puestos de descenso, ocupando ahora la decimoquinta posición y siendo superados por el Melilla, aunque los norteafricanos cuentan con un partido más jugado y este fin de semana tienen una complicada salida a casa del CD Extremadura.

El partido también será especial para Diego Caro. El técnico de Villa del Río dirigió durante dos temporadas al cuadro pontano y no se le da nada mal el Puente Genil. De hecho, el entrenador azulino no conoce la derrota ante su exequipo. Como técnico del Ciudad de Lucena sí sufrió un par de ellas en el Polinario, pero después de haber entrenado al Puente Genil no ha perdido ni en las visitas al Salerm ni cuando le ha tocado actuar como local.

Tras salir del Puente Genil, Caro firmó por el filial del Córdoba, al frente del cual estuvo durante tres temporadas. En la 21/22, clasificó al filial blanquiverde en la sexta plaza del Grupo 10 de Tercera RFEF. En la jornada 9, el conjunto de la capital vencía 0-3 en Puente Genil en un triunfo cimentado en el tramo final del encuentro. En la vuelta, partido de goles, 5-3, con un tanto del exxerecista Juan Andrés, ahora en las filas de la balona, dos del actual barcelonista Joaquín Delgado, y 'hat-trick' del pontano Brian Triviño, exdelantero del Xerez CD. Una campaña más tarde, empate sin goles en el Polinario y triunfo en la última jornada de liga con doblete de Pau Russo. El filial se quedaba sin ascenso directo -se lo quitó el Antoniano de Diego Galiano- y disputaba la fase de ascenso eliminando al Ciudad de Lucena y al Puente Genil, con un 0-0 en la ida y 1-0 en la vuelta, quedando apeado en la final contra el Getafe B (3-1).

En la 23/24, últimos dos duelos del actual entrenador del Xerez DFC como técnico del Córdoba B a Puente Genil, con empate a uno tanto en la ida disputada en la localidad cordobesa como la vuelta en el Nuevo Arcángel. El último antecedente ha sido esta temporada ya como entrenador del Xerez DFC, solventado con un gol de Ilias Charid que daba al equipo azulino los tres puntos en el cuarto partido del técnico como inquilino del banquillo jerezano.

En total, nueve enfrentamientos en los que el actual técnico xerecista no conoce la derrota contra el equipo al que entrenó durante las campañas 19/20 y 20/21, y al que clasificó para el play-off de ascenso a Segunda RFEF en su segunda temporada, siendo apeado por el Xerez CD en una doble eliminatoria semanas después de haber dejado sin ascenso directo a los de Esteban Vigo.