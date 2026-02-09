El Xerez DFC - Extremadura, el domingo 22 a las seis de la tarde

El Xerez DFC se va a jugar parte de sus opciones de permanencia durante las próximas semanas. Después de aplazar el partido contra el Real Jaén por los efectos que han tenido en Jerez las borrascas Leonardo y Marta, el equipo de Diego Caro comienza a preparar el importantísimo duelo del próximo domingo contra el Puente Genil, un rival directo que saca tres puntos a los azulinos aunque con un partido más, ya que los pontanos perdían este fin de semana en su visita a la UD Melilla. De esta manera, los xerecistas, que han sido superados por los melillenses en la tabla, tienen dos 'balas' y una de ellas es ante su más directo rival para superar en la clasificación a los cordobeses, que siguen ocupando puesto de play-out. La otra es precisamente con un Real Jaén que con cuatro puntos más que los azulinos también es un rival directo.

Para el choque contra los del Santo Reino aún no hay fecha programada, pero sí para el próximo en Chapín frente al CD Extremadura. Los de Almendralejo sí que han fijado su encuentro pendiente con el Antoniano y llegarán a Jerez después de afrontar dos encuentros en apenas cuatro días. El domingo reciben al Melilla a las 11:30 en el Francisco de la Hera y repetirán en casa frente a los lebrijanos el miércoles 18 a las 20:00 horas. De esta manera, el cuadro pacense llegará con las piernas más cargadas a una cita en Jerez que se ha fijado para el domingo 22 de febrero a las 18:00 horas.

En el partido de la primera vuelta disputado en el Francisco de la Hera, el Xerez DFC logró ponerse por delante en el marcador en dos ocasiones con un doblete de Christian Dieste. Sin embargo, los extremeños empataron, primero gracias a un tanto de falta de Juanmi Callejón que tocó en un defensa y desvió la trayectoria, y luego Zarfino hacía el 2-2. Apenas cinco minutos después, Dieguito completaba la remontada de los locales. El Xerez DFC sufría la cuarta derrota de la temporada y tras ocho jornadas sólo había superado al Yeclano. Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la directiva, que destituía a Antonio Fernández y dejaba el banquillo en manos de Diego Caro.

Con el cordobés en el banquillo, los azulinos salieron del descenso con una gran racha de ocho partidos sin perder, serie que se ha visto comprometida con cuatro derrotas -tres de ellas consecutivas- en los últimos cinco encuentros y un mes de enero especialmente malo con la única alegría del triunfo frente a La Unión Atlético.