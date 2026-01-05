El partido del Xerez DFC en Yecla, el domingo 18 a las 17 horas

Tras sufrir la primera derrota en la era Diego Caro en el derbi frente al Xerez CD, el Xerez DFC recibe este domingo en Chapín a La Unión Atlético, rival que llegará herido después de caer sorprendentemente contra el Estepona -que no ganaba desde octubre- por 0-3 en el primer choque de 2026.

Los azulinos han caído de nuevo al puesto de play-out y tienen los mismos puntos (22) que el Puente Genil, situado en puesto de descenso. Tras dos encuentros sin ganar con un empate frente al Lorca Deportiva y la derrota en el derbi, el equipo de Diego Galiano está obligado a regresar a la senda de la victoria para no comenzar esta segunda vuelta en apuros.

Después del choque contra La Unión, los xerecistas tendrán una salida complicada a La Constitución para medirse al Yeclano, sexto clasificado con 27 puntos y uno de los equipos más en forma tras sumar 10 puntos de 12 posibles coincidiendo con la llegada de Iván Ruiz al banquillo murciano en sustitución de Iván Martínez.

El encuentro en La Constitución de Yecla -uno de los desplazamientos más largos de toda la temporada- se ha fijado para el domingo 18 de enero a partir de las cinco de la tarde.