Dos partidos de sanción a Moussa, del Xerez DFC B, y cierre de campo y pérdida de un punto para el Barbate

El comité de competición de la Federación Andaluza de Fútbol ha sancionado con dos partidos al jugador del Xerez DFC B, Moussa Kharbouch, tras los incidentes ocurridos el pasado fin de semana en el encuentro que enfrentaba al filial azulino y al Barbate en tierras barbateñas.

La sanción, según se refleja en la Andaluza, se realiza "por provocar la animosidad del publico mediando provocación previa, siendo aplicado el atenuante". Por su parte, el comité ha decidido además "multar" al Barbate "por incidentes de público de carácter grave, y al encontrarse advertido en la presente temporada, al igual, se acuerda el cierre de sus instalaciones por un partido, debiendo celebrar el siguiente partido a disputar como local en sus intalciones a puerta cerrada, y en aplicacion del At. 73, la perdida de un punto de la clasificación general".

La Federación ha desestimado las alegaciones presentadas por uno y otro club, manteniendo así la "presunción de veracidad" del acta del encuentro. Hay que recordar que el colegiado del encuentro, David Araujo Martín, reflejó en el acta que varios aficionados locales se dirigen en un primer momento al futbolista xerecista en cuestión sin poder precisar qué le dicen y que posteriormente el jugador golpea a uno de esos aficionados en el rostro, montándose una "tangana en las proximidades de la zona de vestuarios", encargándose la Policía de separar a los implicados. Por este motivo, Moussa aparece en el acta con roja directa, por lo que esta semana será sancionado por el Juez Único de Competición de la delegación en Cádiz de la RFAF. Igualmente, el colegiado hace constar en el acta la rotura del cristal de una ventana del vestuario utilizado por el Xerez DFC B.

Nada más conocer la noticia, el Barbate CF ha manifestado, a través de sus redes sociales, que la decisión "no la alcanzamos a comprender, a la vista de la redacción del acta arbitral y del informe emitido por la Policía Local, las sanciones adoptadas contra nuestra entidad, especialmente cuando se omite cualquier sanción por la agresión sufrida por un aficionado por parte de un jugador visitante. Queda igualmente impune la rotura del cristal del vestuario, un hecho grave que consta en los informes".

El club barbateño "acata y respeta las sanciones impuestas, pero considera necesario dejar constancia de que no se está aplicando la misma vara de medir para todos los clubes de nuestra categoría, generando una sensación de agravio comparativo difícil de entender. No permitiremos que se manche la historia y la imagen de esta entidad, un club con 80 años de trayectoria, que siempre ha defendido los valores del respeto, el deporte y el juego limpio. Seguiremos trabajando con responsabilidad y compromiso para defender los intereses de nuestro club y de nuestra afición".

Más sanciones

En cuanto al resto de sanciones, destacar que el comité ha 'castigado' con un partido de sanción al técnico del Jerez Industrial, Juan Manuel Prado, que no se podrá sentar en el banquillo esta semana ante el Guadiario en el regreso a la Juventud, y al defensa del propio Guadiario Sergio González, que cumplirá un partido por acumulación de amonestaciones.