Pedro Díaz: "El Xerez DFC es un equipo muy competitivo y bien trabajado"

El Linares Deportivo recibe este domingo (12:00) en Linarejos al Xerez DFC, que aterrizará en tierras jiennenses con una dinámica idéntica a la de los anfitriones, seis partidos sin perder desde la llegada de Diego Caro, y con el mismo objetivo, seguir sumando, los locales para asomarse a la parte alta de la tabla y los azulinos para salir de la baja.

Pedro Díaz, técnico de los azulillos que pasó momentos críticos al frente del equipo hace mes y medio cuando la dinámica era negativa, ha logrado revertir la situación, se muestra orgulloso del trabajo de sus jugadores y tiene claro que "la cuestión es sumar y si puede ser de tres en tres mucho mejor. La racha mala la pasan todos los equipos, la nuestra ahora es positiva y trataremos que se alargue lo máximo posible".

Con el empate reciente ante el Extremadura que considera "justo siendo honestos dados los condicionantes del encuentro", ya está centrado en buscar la fórmula para hacer daño a un Xerez DFC que es un equipo "muy competitivo, como todos los de la categoría, todos los equipos tienen su peligro, ninguno es una bicoca, a ninguno podeos decir que le vamos a ganar andando. O compites o estás perdido. Es un equipo que llega en una buena racha, tiene buenos jugadores, compite bien, está muy bien trabajado por Diego Caro y se gastó un dinero importante en verano para pelear por estar más arriba".

Sobre la dinámica de las dos escuadras, tiene claro que "como he comentado antes, la cuestión es sumar y si puede ser de tres, mejor. Quedan dos partidos para que finalice el año y vamos a intentar prolongar para terminar con buenas sensaciones y lo más arriba posible. Si somos competitivos, intensos y vamos a por todas, tendremos más cerca ganar y si logramos los seis puntos, nos iríamos de vacaciones bien colocados".

Cuenta con las bajas de Harper, lesionado, y Caramelo, sancionado, y Manny es duda después de que unas molestias le obligaran a salir del campo a la media hora de juego en el Francisco de la Hera ante el Extremadura.