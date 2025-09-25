Perales no se entrena y reunión con el entrenador del Xerez DFC

José Perales, guardameta del Xerez DFC, no se ha entrenado con el resto de sus compañeros este jueves en el Anexo de Chapín Pepe Ravelo y ha seguido la sesión del grupo desde uno de los banquillos de la instalación deportiva del complejo para posteriormente mantener una reunión con el entrenador del equipo, Antonio Fernández, en el vestuario del técnico, charla que se ha prolongado por espacio de quince minutos.

El club ha dado a conocer este jueves el alcance de la lesión del meta, muy cuestionado .-desde la primera jornada- por su propia afición por los errores que cometió contra la Deportiva Minera y el Atlético Malagueño. "Tras las molestias registradas en el encuentro del pasado domingo, por las que fue atendido sobre el terreno de juego, el guardameta sufre una rotura del recto anterior de su pierna derecha. La evolución del jugador en las próximas semanas marcará su disponibilidad y vuelta al trabajo con el grupo".

El club ha movido ficha y firmaba este mismo miércoles al meta francés Florentin Bloch, portero que la pasada temporada militó en el Fuenlabrada en Primera Federación, aunque no disputó ningún minuto con los madrileños. Un movimiento que sólo se entiende ante la falta de confianza hacia el balear, cuya lesión sólo le va a tener fuera de los terrenos de juego unas semanas.

Al término del entrenamiento, el futbolista ha entrado en el vestuario de Antonio Fernández y ha mantenido una reunión con el entrenador, aunque lógicamente no han trascendido en qué términos se ha llevado a cabo.