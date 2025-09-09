Perales, en el punto de mira

No fue la puesta de largo soñada por el Xerez DFC y sus aficionados. El equipo de Antonio Fernández Rivadulla cayó en Chapín frente a la Deportiva Minera de Checa en la primera jornada de liga en el Grupo 4 de Segunda RFEF. Los azulinos realizaron un partido de más a menos, notable en el inicio y a contracorriente en la reanudación con el marcador (1-3) muy en contra. El técnico no le puso un pero a la actuación de sus futbolistas, se vio reconocido en el juego de su equipo, pero admitió que en esta categoría los errores se pagan muy caros.

El principal señalado en la derrota fue el meta José Perales, desafortunado en el segundo gol de la Minera y que pudo también hacer algo más en el tercero. En el 1-2, justo antes del descanso, tuvo la mala fortuna de escapársele el balón de las manos en un centro sin demasiado peligro de los visitantes. El meta chocó con su compañero Mauro Lucero y llegó a palmear la pelota, pero se la dejó a los pies de Kike Carrasco, que sólo tuvo que empujarla para poner a la Minera por delante justo antes del descanso. A la vuelta de vestuarios, un centro muy bombeado lo remataba de cabeza Javi Vera para establecer el 1-3.

Tras el encuentro, las redes sociales ardían con comentarios peyorativos hacia el portero de Palma de Mallorca, al que poco menos responsabilizaban de la derrota de los xerecistas. El guardameta, de 32 años y con un amplio recorrido en la extinta Segunda B y Primera RFEF, principalmente en el recientemente desaparecido San Fernando, cuenta con experiencia de sobra para capear estas críticas, aunque algunas estén fuera de tono y vayan más allá del mero juicio deportivo. No obstante, con el paso de las horas, varios aficionados se han pronunciado en estas mismas redes sociales mostrando su apoyo al cancerbero. Este Diario ha intentado hablar este martes con el portero xerecista, pero desde el departamento de prensa explican que el meta no va a realizar declaraciones esta semana.

Checa, técnico de la Minera, anima a Perales y charla con Emaná tras el partido. / Manuel Aranda

Entrando a valorar los otros dos goles encajados por el equipo azulino, el que supuso el 1-1 llegaba en un lanzamiento de falta de Omar Perdomo que Ayala remataba adelantándose a los centrales en un claro error de marca y en el 1-3 Vera 'le comía la tostada' al central azulino David Morante, con bastantes centímetros más que el centrocampista murciano.

A Fernández Rivadulla se le presenta la primera gran decisión que debe tomar esta temporada. Seguir apostando por el meta balear bajo el arco azulino o bien darle la alternativa a Oier Arribas. El técnico ya demostró la temporada pasada que no es de hacer cambios en la portería, cuando optó por Matías Ramos, que fue titular en todos los partidos excepto en el último frente al UCAM Murcia ya con la permanencia en el banquillo. Lo lógico es que el entrenador siga confiando en Perales, que sabe que debe apretar para seguir siendo el portero titular.