La plantilla del Xerez DFC hace borrón y cuenta nueva

La junta directiva del Xerez DFC y la primera plantilla han firmado la paz después de unos días turbulentos, marcados por el intercambio de comunicados por las diferencias económicas entre las partes para cerrar la temporada y las posteriores negociaciones individuales de los jugadores con el club.

El Xerez DFC, a través de comunicado, anunció el acuerdo con los futbolistas, un acuerdo que, bajo el punto de vista de Javi Casares, uno de los capitanes azulinos, "estaba claro que tenía que llegar, lo importante es que se ha llegado a un entendimiento y estamos contentos. Hemos luchado durante todo el año para pelear por el ascenso y lo que ha sucedido no era la mejor manera de terminar. Hay acuerdo y listo. Lo que toca ya es centrarnos en pelear por el ascenso para darle una alegría a la afición y a nosotros mismos".

El delantero jerezano, junto a Bello, Camacho, Adri Rodríguez y Álex Colorado, ha participado en las negociaciones y admite que "todo esto en cierto modo se podía haber evitado tanto por su parte como por la nuestra. Nuestra intención no ha sido nunca no ayudar, ha sido la de colaborar con el club y lo que queríamos transmitir con el comunicado era eso, que la plantilla estaba dispuesta a poner de su parte. y lo mismo no se entendió bien. Las dos partes nos precipitamos y las dos hicimos cosas que se podían haber evitado. El acuerdo es el que es y hemos hecho un gran esfuerzo. Los sueldos en Tercera dan para lo que dan, ojalá fuesen de otro modo para haber hecho otro tipo de esfuerzos".

Con un grave problema solventado, la plantilla deja claro que "ya estamos deseando volver a entrenar, estamos pendientes de los test. Tenemos muchas ganas pero va a ser también complicado. Llevamos dos meses sin tocar balón y es duro, todos los compañeros estamos deseando de juntarnos para luchar por un reto bonito y por algo que nos hemos ganado con el trabajo realizado durante todo el año".

El Xerez DFC, salvo que prospere el recurso que ha presentado el club ante Apelación, afrontará el 'pla y-off' como tercero y eso "nos da rabia si al final no se consigue porque la segunda plaza la hemos ahí, se nos fue en los dos últimos partidos fuera de casa. De todos modos, ya no podemos pensar en eso, nos tenemos que poner en forma para afrontar el partido ante el Ciudad de Lucena de la mejor manera posible. Todo nos lo jugamos en noventa minutos y para ello tenemos que prepararnos. Sólo debemos pensar en el siguiente si hacemos las cosas bien en el primero. No hay que entrenar pensando en una temporada, sólo son un par de encuentros. Ellos tienen buen equipo, nos lo van a poner complicado y, como he comentado, en un partido puede pasar de todo".

Tiene una amplia experiencia en fases de ascenso pero la que va a afrontar en Marbella será "diferente por todo y rara en todos los sentidos, de la forma en la que se ha establecido, sin público, a partido único, en un campo neutral... Aún así, firmo ya jugarlo. Peor hubiera sido que la Federación hubiese decretado el ascenso de los campeones solamente y no tener la oportunidad que vamos a tener. La situación en España parece que está más controladita, a ver si tenemos suerte y todo se desarrolla de la mejor manera posible".

El riesgo de contagio en el mes de julio debe ser mínimo pero aún así, los jugadores "nos arriesgamos, es un lío porque cualquiera en cualquier lugar puede portar el virus. Nos harán test antes de entrenar y luego antes de jugar y esperemos que todo vaya bien. Hemos hecho un gran esfuerzo todos para luchar por algo histórico y lo vamos a poner todo de nuestra parte para lograr el sueño de todos".