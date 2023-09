La pretemporada del Xerez DFC, positiva pese a los contratiempos

El Xerez DFC cerraba la pretemporada este pasado sábado con el último partido disputado en Coria ante un rival que se encontrará en Liga dentro de unas semanas y ya piensa en el primer partido de la competición doméstica, el próximo domingo 10 de septiembre en Chapín contra el Puente Genil.

Los azulinos han disputado un total de ocho amistosos, entre ellos un trlangular en Sanlúcar contra Rayo Sanluqueño y Estepona, mientras que el partido contra la Roteña sólo duró 45 minutos tras suspender en el descanso al estar los ánimos del conjunto rojillo bastante caldeados.

En estos encuentros, David Sánchez ha utilizado a un total de 32 jugadores entre miembros de la primera plantilla, jugadores del filial y otros que han estado a prueba. En este sentido, la pretemporada de los xerecistas ha sido poco habitual y a menos de una semana para el inicio de la competición sólo tiene a 16 jugadores inscritos -Cheikh sigue apareciendo con ficha del filial-, entre los que no se encuentran los serbios Mihalo Mikan y Jovanovic. El primero, que además se lesionó en la clavícula, sólo ha participado en los encuentros contra el Unionistas y Estepona; mientras que el otro balcánico no ha vuelto a jugar desde el partido en El Palmar. Sin la documentación en regla no se les puede tramitar la licencia federativa.

A prueba también estuvieron Dani Muñoz y Dani del Moral; así como el brasileño Savio en el Trofeo Elio Antonio de Nebrija contra el Antoniano, donde dejó una grata impresión. Su compatriota Lucas Moreira, también a prueba, jugó en los tres últimos ante Real Madrid C, Ceuta y Coria. Al igual que los serbios, no pertenecen al 'espacio Schengen' y para quedarse en España deben tener un permiso de estudios o de trabajo, tal y como reconoció Edu Espadas hace unas semanas. Juanma Vargas se marchó y está a prueba en el Xerez CD y Álvaro Rosado rescindió pocos días después de renovar para marcharse al Antoniano de Segunda RFEF. Han destacado igualmente los canteranos Dani Mariscal, Galafate, el juvenil Mario Conde -una de las noticias agradables de este período de preparación-, Salvi Garrido y Pepe Rincón -que ha subido al primer equipo-, contando con bastante minutos.

En la batalla por quién se hace un hueco en la portería, Juanlu Llamas ha sido titular contra Unionistas, Sanluqueño, Roteña, Real Madrid C y Coria, además de jugar el primer partido de 45 minutos contra el Rayo; mientras que Ramos Mingo -que llegó con la pretemporada ya comenzada, partió de inicio contra Antoniano, Ceuta y Estepona. El técnico azulino ha ido repartiendo los minutos de forma equitativa aunque con una columna vertebral en la que han sido importantes jugadores como Marcelo, Hugo Carrillo, Edu Oriol, Álvaro Martínez y Cheikh, además de la llegada a última hora de Carri, llamado a ser pieza clave en el ataque de los xerecistas, y Rafa Parejo, quien reapareció contra el Coria tras varios partidos ausente. En el capítulo de bajas, además de Mikan, se ha quedado sin jugar en pretemporada Antonio Oca. El central se lesionó en uno de los primeros entrenamientos del equipo y no ha podido aún recuperarse, una baja muy sensible para los azulinos.

Dos victorias y rivales de superior categoría

El Xerez DFC se ha medido a varios rivales de superior categoría a los que ha plantado cara e incluso superado durante la pretemporada. Arrancó con el Trofeo del Fútbol Popular contra el Unionistas de Salamanca, equipo de Primera RFEF que llegó mucho más rodado y que se llevó el choque por 0-2. Los azulinos se imponían en el triangular contra Rayo Sanluqueño(2-1) y Estepona (0-0) con tantos de Joselu Friaza y Pepe Rincón; caían por la mínima ante el Atlético Sanluqueño (1ª RFEF) por 1-0 y se adjudicaban el trofeo en Lebrija ante el Antoniano en los penaltis tras el empate sin goles. En Valdebebas, derrota por la mínima contra el segundo filial madridista (con gol de Cheikh) y en Chapín ante el Ceuta, victoria por la mínima (1-0, Marcelo) contra otro rival de 1ª RFEF. En Coria, empate con tanto de Cheikh, que ha acabado la pretemporada como máximo goleador con dos tantos, quizá uno de los puntos flacos de un equipo que ha demostrado que está preparado para dar guerra esta temporada, pero que hay que reforzar todavía en varios puestos claves -un central y un delantero goleador- para poder pelear por cotas mayores.