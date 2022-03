La previa del derbi entre el Xerez DFC y el Cádiz B: mucho que ganar en El Rosal

El Xerez Deportivo FC afronta este domingo a las doce del mediodía en El Rosal un derbi contra el Cádiz B al que ambos equipos llegan igualados a puntos en la clasificación, con seis de ventaja sobre los puestos de descenso directo y sólo tres con respecto al Antequera, equipo que ocupa el 'play-out'. Ni que decir tiene que quien salga victorioso de la Ciudad Deportiva, aquella que Paco Cabaña 'vendió' como de todos los gaditanos pero que de facto sólo utiliza el Cádiz y su cantera, dará un paso casi definitivo para eludir el descenso directo a falta de otros siete encuentros para el término de la competición.

El equipo que prepara José Pérez Herrera llega al derbi en uno de los mejores momentos de la temporada. Los azulinos suman cuatro jornadas sin perder en las que han logrado dos victorias frente al Panadería Pulido y el Montijo, el empate en Ceuta y la igualada en Chapín frente al Vélez. Ocho puntos sobre doce que han posibilitado no sólo salir del 'play-out' sino también poner tierra de por medio con el descenso directo en un momento clave de la temporada.

Los xerecistas siguen teniendo en sus desplazamientos su particular talón de Aquiles. El XDFC sólo ha logrado una victoria a domicilio esta temporada, la que obtuvo en la sexta jornada en tierras canarias frente al Panadería Pulido a principios de octubre. Desde entonces, el botín del equipo de Pérez Herrera cuando viaja es muy pobre, aunque en su último desplazamiento empató en el Alfonso Murube de Ceuta mostrando una grandísima imagen. A esa se agarran los azulinos para tratar de superar al Cádiz B en el derbi, asestar un golpe a un rival directo y coger moral para la última parte del campeonato.

A certificar un buen momento

Los de Pérez Herrera quieren refrendar, además, la gran imagen que mostró el equipo la pasada semana en Chapín en el encuentro contra el Montijo. El XDFC jugó probablemente el mejor partido de la temporada y fue muy superior a un conjunto que sigue con sus opciones intactas de jugar el play-off de ascenso. Los xerecistas ganaron por la mínima, pero en una segunda mitad de mucho nivel se toparon hasta en dos ocasiones con los palos, además de acumular ocasiones para golear.

El técnico azulino tiene la baja de Antonio Jesús, sancionado con un partido por acumulación de amonestaciones y que se pierde el choque en El Rosal. Titular ante el Montijo, Pérez Herrera puede optar por dar entrada a Gonzalo Poley para reforzar el centro del campo si se decanta por el mismo esquema que en el partido ante el Montijo, donde Ocaña regresó al lateral izquierdo tras varias jornadas jugando como central y Bello jugó en la mediapunta con Baeza en la izquierda y Marc Fraile en la derecha.

El equipo, un desplazamiento más, no estará solo ya que 250 aficionados apoyarán a los azulinos en la grada de El Rosal. El club intentó que el Cádiz facilitara más entradas dada la alta demanda, pero el club amarillo, que ha comprado los antiguos terrenos de Delphi y pretende adquirir al Ayuntamiento de Kichi el estadio Carranza, está económicamente boyante y no accedió como también se negó a que el partido se jugara en el estadio de la capital aunque no hay jornada en Primera División pese a la petición de la directiva que preside Ignacio de la Calle.