El próximo rival del Xerez DFC, adelante en Copa del Rey 'cargándose' a un Segunda A

El Atlético Antoniano, rival este domingo del Xerez DFC en Chapín en el que será debut de Diego Caro en el banquillo azulino, llegará a Jerez cansado pero feliz. El equipo que dirige Lolo Rosano, en el que militan los jerezanos Lolo Garrido, Diego Rodríguez, Alberto Vázquez (segundo entrenador) y Agustín Reguera (entrenador de porteros), fue el protagonista de unas de las sorpresas de la primera eliminatoria de la Copa del Rey al hacer hincar la rodilla al CD Castellón, todo un Segunda División A.

En efecto, en un partido igualado y con un Antoniano muy entonado -Lolo Rosano apostó por bastantes titulares-, los lebrijanos se llevaron el gato al agua con un tanto de Juan Serrano a los 82 minutos de partido, derribando el muro castellonense. Los visitantes, que atraviesan un mal momento en la Liga Hypermotion, sumaban en el feudo sevillano el cuarto partido sin ver portería, esta vez ante un rival dos categorías inferior.

El martes 11 de noviembre se celebrará el sorteo de la segunda eliminatoria, con criterio de proximidad geográfica, y el Antoniano quedará encuadrado con un rival de Primera División. Los equipos que se han metido en la segunda ronda son Alavés, Betis, Celta, Elche, Espanyol, Getafe, Girona, Levante, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Villarreal (Primera); Albacete, Almería, Andorra, Burgos, Cádiz, Ceuta, Cultural, Deportivo, Eibar, Granada, Huesca, Leganés, Málaga, Mirandés, Racing, Sporting, Zaragoza (Segunda); Cartagena, Eldense, Ferrol, Guadalajara, Murcia, Ourense, Ponferradina, Pontevedra, Sabadell, Talavera, Tenerife (Primera RFEF); Antoniano, Ávila, Baleares, Ebro, Extremadura, Navalcarnero, Numancia, Quintanar, Reus, Sant Andreu, Torrent (Segunda RFEF); y Cieza y Portugalete (Tercera RFEF).