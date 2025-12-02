La racha del Xerez DFC, a examen ante un Recre con nuevo técnico y múltiples bajas y dudas

El Xerez DFC-Recreativo de Huelva de este domingo (12:30) en Chapín promete. Se verán las caras dos escuadras con objetivos distintos, pero en dinámicas opuestas y con tres puntos en juego que pueden marcar un punto de inflexión importante para ambos. El cuadro azulino ha cambiado de forma radical desde la llegada de Diego Caro al banquillo, encadena cinco jornadas sin perder, con tres triunfos y dos empates, y ha salido del play-out con 17 puntos. El Decano se ha visto también en la necesidad de cambiar de técnico porque no estaba cumpliendo las expectativas. Llamado a ser un firme candidato al ascenso directo, Pedro Morilla fracasó y fue despedido tras perder 2-1 ante el Jaén, dejando al equipo fuera de las plazas de play-off. La pasada jornada se estrenó Arzu en el banquillo con un empate en el Nuevo Colombino frente al líder Águilas y llegará al Municipal con 18 puntos y un partido menos por el aplazamiento de su cita contra el UCAM por el temporal.

Los xerecistas van a más y pondrán a prueba su franca mejoría ante un equipo que no está en la parte alta de la tabla, pero sí configurado para ello. Caro no ha perdido en casa y el nuevo preparador albiazul se estrenará fuera y su misión no será fácil ni por la evolución azulina ni los las bajas que acumula su equipo. El centrocampista Iván Romero vio ante el Águilas su quinta tarjeta amarilla y José Carlos debe cumplir el segundo de los dos partidos de sanción que le cayeron por su expulsión con roja directa en La Victoria. Y en el dique seco están David Gil (menisco) y Álex Carrasco (ligamento cruzado), pendientes de pasar por quirófano, Viedma y Pineau. En el capítulo de dudas aparecen Leo Mascaró, Alberto López y Alberto Vela. El primero fue baja el domingo y los dos últimos terminaron el partido ante el Águilas con problemas musculares.

Nuevas ideas

El nuevo entrenador del Recre apenas tuvo tres días para preparar su puesta de largo ante el Águilas, pero se vio una propuesta sobre el verde distinta a la anterior. Por cambiar, hasta se decantó por pasar a ocupar el banquillo que habitualmente utilizaban los equipos visitantes. De la teoría a la práctica hay un trecho y para que sus jugadores asimilen sus conceptos aseguró que queda un largo camino por recorrer y prometió trabajo, trabajo y más trabajo para intentarlo. Y es que su equipo estuvo espeso, acusó la presión de los resultados, le costó tener lucidez con balón, arriba volvió a evidenciar que le falta gol y en defensa cumplió.

Y precisamente ser verticales, protagonistas con balón y asociarse más por dentro son algunos de los aspectos que espera llevar a la práctica con un modelo que basa casi siempre en un 1-4-2-3-1. Le gusta apostar por dos centrales de perfil distinto, aunque ahora está limitado por las bajas, y los laterales son muy importantes para él. Ante el Águilas colocó a Vela en la derecha en lugar de Néstor Senra. En la sala de máquinas aspira a que sus centrocampistas demuestren que tienen buen toque y se posicionen cerca de la defensa para dar salida a la hora de construir el juego y también es de los técnicos que se suelen decantar por extremos a pierna cambiada para romper por dentro y crear espacios para las subidas de los laterales.

Dieste volverá a ser titular el domingo ante el Recre tras cumplir su partido de sanción. / Samuel Vega

Dieste, alta

En Chapín se va a encontrar con un equipo con las ideas muy claras con Diego Caro, que ha mejorado especialmente en defensa con tres porterías a cero en cinco partidos -Antoniano, Salerm Puente Genil y Estepona-, que era uno de sus puntos más débiles, que en el Muñoz Pérez salió por primera vez por una línea de cuatro -hasta el momento los tres centrales eran innegociables- y que ya recupera a su delantero goleador Dieste, que en tierras castasoleñas fue baja por sanción, ya que vio la quinta amarilla contra el Puente Genil, con seis dianas. En el Decano, el pichichi es Caye Quintana, con cinco tantos.

Los azulinos, tras su triunfo del domingo, han tenido dos días de descanso y regresan este miércoles al trabajo en el Pepe Ravelo para comenzar a preparar una cita que de sacarla adelante les permitiría dar un salto definitivo en la tabla para alejarse de forma definitiva del peligro y mirar a cotas más importantes. De momento, adelantarían a su rival y le sacarían dos puntos.