Rafa Parejo, incombustible en la medular del Xerez DFC

Jerez/Rafa Parejo se ha convertido en la prolongación de David Sánchez en el centro del campo del Xerez DFC. El centrocampista extremeño llegó a la entidad azulina hace ya tres temporadas, cuando aún era sub-23 en Segunda RFEF, y, campaña a campaña, ha ido ganando autoridad y galones. Ha ido progresando y madurando como futbolista y es el pulmón xerecista. Uno de los jugadores clave el pasado curso en el ascenso por su gran regularidad, cumplía contrato y retenerle se convirtió en uno de los grandes retos de Antonio Bello como director deportivo azulino.

Los números, más de 70 partidos con 5.700 minutos sobre el verde, confirman que al director deportivo no le faltaba razón. Este ejercicio sigue demostrando su nivel y es una de las piedras angulares del equipo. La confianza que tiene el técnico en él es total y, de hecho, es el único que ha sido titular en todos los encuentros de liga junto a Hugo Carrillo, que es el único xerecista que ha disputado todos los minutos de todos los partidos. Junto a ellos, en el selecto club de futbolistas que han tenido minutos en las ocho citas ligueras, como titular o suplente, se encuentran también Álvaro Martínez, Pepe Rincón, Teté y Abraham.

El rendimiento del '6' del Xerez DFC está fuera de toda duda. Todo el mundo espera que aparezca en los compromisos importantes y el nivel de exigencias que recae sobre él es notable, pero puede con todo. No se arruga y a su habitual despliegue físico aporta goles, como el de penalti que anotó ante el Cádiz Mirandilla en El Rosal para hacer el 0-1 desde el punto de penalti. No le tiembla el pulso y siempre quiere más.

El extremeño se siente feliz en Jerez y en el Xerez DFC y destaca que "cuando no se dan los resultados, aunque te encuentres bien, no puedes estar contento. Está claro que en estos momentos no estamos ofreciendo el nivel tan alto del tramo final de la campaña pasada, aunque es importante siempre ir de menos a más. Hay que ir subiendo el rendimiento con el paso de las jornadas, pero si mejoramos todos nuestro nivel individual es evidente que gana el del equipo. Siempre hay que ser autocrítico, puedo dar más".

El Xerez DFC se ha convertido en el rey del empate en el Grupo IV de Segunda RFEF y ha firmado tablas en siete de los ocho partidos que se llevan disputados, pero tampoco ha perdido y es uno de los pocos equipos a nivel nacional que se mantiene invicto en las primeras cuatro categorías. Parejo es de los que prefieren ver el vaso medio lleno. "Nunca me había sucedido algo así en mi carrera, nunca había empatado tantos encuentros seguidos, pero me quedo con que tampoco hemos perdido y eso dice mucho del equipo, que está invicto. Además, creo que merecíamos llevar más puntos, debimos ganar partidos como el del Orihuela, que nos empató al final de penalti, o el del Torremolinos, en el que creamos muchísimas ocasiones. El fútbol es así y no es lo que mereces, es lo que tienes y la tabla dice lo que dice".

Rafa Parejo protesta al final del partido ante el Linares al colegiado por su decisión de anular el penalti. / Manuel Aranda

Bajo su punto de vista, "la gente es optimista, pero terminamos los partidos jodidos porque pocos rivales han sido superiores a nosotros. Si es al revés, el punto lo valoras, pero te afecta cuando no es así. Necesitamos ganar ya para coger confianza y ver el trabajo también reflejado en la clasificación. El domingo, por ejemplo, terminamos fastidiados y con mal sabor de boca porque es cierto que el Linares es un buen equipo, pero la jugada final... Sin entrar a valorar si fue o no penalti, te da rabia que lo pite y luego rectifique... Ya hemos pasado página y estamos deseando de que llegue el sábado".

Y a la hora de analizar tantas igualadas seguidas también aclara: "No tiene explicación y si analizas los partidos cada una fue por un motivo diferente. Lo que sí hay que destacar es que hemos ganado un partido, en Cádiz, en el único en el que nos pusimos por delante en el marcador. En el resto de encuentros, menos los que empatamos a cero con el Águillas y el Villanovense, encajamos y nos tocó reaccionar. El equipo nunca tira la toalla, el equipo nunca se rinde y es capaz de sobreponerse, cuando eso es muy complicado. Eso dice mucho del grupo y de como compite. Tanto empate te golpea y hay que ser fuertes mentalmente".

Este sábado, el Xerez DFC se mide al Recreativo Granada, un filial irregular que se presenta como un buen rival para romper la dinámica. El centrocampista xerecista cree que "no será fácil porque todos sabemos qué tipo de equipos son los filiales. Cuenta con gente joven, dinámica y con calidad. Pero, creo que si estamos bien competimos bien, estaremos cerca de la victoria. La clave, como en Cádiz, puede estar en golpear primero y en mantener la portería a cero. Siempre intentamos eso, pero los partidos no salen siempre como queremos, lo marcan los detalles que no están cayendo de nuestro lado. Necesitamos ganar porque, de momento, los empates, como he comentado, no nos obsesionan, pero sí que puede empezar a pesarnos mentalmente".