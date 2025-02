Renato sorprende a todos, paga su cláusula y se marcha sin debutar en el Xerez DFC

Visto y no visto. El atacante portugués Renato Joao Saleiro Santos, extremo derecho de 33 años que firmó por el Xerez DFC el 5 de febrero, una vez cerrado el mercado de invierno al tratarse de una agente libre, se ha marchado y no vestirá la camiseta azulina.

Antonio Bello, director deportivo xerecista, ha desvelado los detalles de una marcha que era un secreto a voces porque desde hace días, el jugador, aunque entrenaba, no terminaba de entrar en la dinámica del grupo. "Ha sido todo extraño. Al final, a Renato le apareció una oferta de Primera División de Portugal -el Boavista, club por el que pasó- fuera del plazo de mercado, cuando nosotros tenemos el contrato federativo registrado y la ficha tramitada, y no podía salir para fichar por otro club, pero me comenta que no tiene la cabeza aquí por la oportunidad que le ha salido, que no va a estar cómodo y que quiere marcharse. Aquí no queremos a nadie que no quiera estar y ha aportado el dinero que tenía estipulado para salir. Ha llegado a un acuerdo con el club y, sinceramente, poco más puedo añadir porque no me esperaba una situación así por parte de un profesional que ha jugado a cierto nivel. Tengo claro que el no quiera estar aquí, que no esté".

El atacante, que en España ha pasado por Málaga y Algeciras y que procedía del Torrense luso, incluso había sido presentado a los medios y se había mostrado feliz con el proyecto, explicando que "vengo al Xerez DFC para aportar y ayudar al equipo a lograr su objetivo, esperaba un proyecto que me motivara, no quería jugar por jugar, y aquí lo he encontrado".

Ahora, se ha marchado tras pasar por caja y deberá solventar sus problemas con la Federación Portuguesa de Fútbol, que tendrá que decidir si puede o no jugar al no haber debutado en España.

Fernández Rivadulla se encuentra con una baja y en los próximos días, una vez que vea en acción al equipo y analice los puestos en los que considera que necesita refuerzos, tendrá que decidir si se queda con lo que tiene o pide al club un esfuerzo para hacerse con los servicios de otro agente libre.