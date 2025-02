El extremo derecho Renato Santos firma en el Xerez DFC

El Xerez DFC intentó cerrar el último día de mercado de fichajes dos operaciones, con éxito en una de ellas y sin poder fraguar la segunda. La dirección deportiva junto con el técnico David Sánchez, intensificó las gestiones para firmar un central para suplir la salida de Hugo Carrillo, traspasado la semana pasada al Real Zaragoza, en principio para el filial pero que este fin de semana ya ha estado convocado con el primer equipo en el encuentro contra el Cádiz y que acabó con empate a cero. Antonio Bello, director deportivo azulino, ya comentaba hace unos días que la salida de Hugo Carrillo era poco menos que una "tragedia" para los intereses deportivos del equipo y añadía que sustituir al central iba a ser muy complicado. Finalmente, no se ha podido llevar a cabo esta operación y el equipo se queda con tres centrales para lo que queda de temporada: Antonio Oca, Antonio Salguero y Alberto Durán, ya que Galafate, futbolista del filial, ha sido cedido al Conil del Grupo X de Tercera RFEF.

Sí daba los frutos los contactos con el futbolista portugués Renato Joao Saleiro Santos, extremo derecho de 33 años que ha militado en el Málaga, en Segunda División, y el Algeciras en Primera RFEF entre las temporadas 18/19 a la 21/22. Con anterioridad, militó en el Boavista durante cuatro temporadas en la Primera División portuguesa y durante las últimas campañas ha estado en el Torreense de su país natal, tuvo una experiencia en el Busan Ipark de Corea del Sur y este curso en el Olympiakos Nikosia de la Segunda División chipriota. En su primera temporada con Juan Ramón Muñiz en el banquillo del Málaga, la 2018/19, disputó un total de 27 partidos, 17 como titular. Como malaguista ese año sumó dos goles y cuatro asistencias. Una campaña después, su registro se fue de 33 encuentros, 17 en el once inicial. No anotó gol alguno y dio tres asistencias. En el Algeciras disputó 14 partidos en la 20/21 y tampoco anotó. Aunque el club xerecista no ha podido cerrar el fichaje antes del cierre del mercado, al tener una ficha sénior sin cubrir -la que ha dejado Teté- y como el futbolista es agente libre puede firmar fuera del plazo.

El nuevo jugador azulino ha pasado ya el reconocimiento médico y se entrena este miércoles con sus nuevos compañeros en el Anexo de Chapín Pepe Ravelo, toda vez que ha llegado el pase internacional, necesario para poder tramitar su ficha.

El mes de enero -y los tres primeros días de febrero- se ha saldado en el Xerez DFC con cinco salidas y cuatro llegadas con la de Renato Santos. Carri fue el primer futbolista en desvincularse de la entidad azulina, recalando en el Chiclana de División de Honor Andaluza. El segundo, pocos días después, era Álex Castroviejo, delantero que apenas ha tenido minutos con David Sánchez. Le siguió posteriormente el traspaso de Hugo Carrillo al Real Zaragoza y la cesión de Pepe Rincón al Motril. El último en marcharse fue Teté, atacante que pagaba la pasada semana su cláusula para marcharse al Linares Deportivo.

Las llegadas han sido las de Sergio García, extremo izquierdo que ya se ha hecho con un puesto en el equipo titular; el canario Fran Núñez, jugador que debutaba frente al Cádiz Mirandilla y también tenía minutos frente al Orihuela; y el delantero Ingoma Mwanza, jugador procedente del Azuaga del Grupo 14 de Tercera RFEF en el que anotó 14 goles. El zambiano también pudo debutar contra el Orihuela jugando la última media hora del encuentro en Los Arcos.