Renato: "Vengo al Xerez DFC para aportar y ayudar al equipo a lograr su objetivo"

El Xerez DFC ha logrado la incorporación del atacante portugués Renato Santos un día después del cierre del mercado por su condición de agente libre, al tener una ficha mayor de 23 años disponible por el adiós inesperado de Teté. El futbolista ya ejerce como azulino, ha entrenado dos días con sus nuevos compañeros, llega ilusionado y con el firme propósito de poner su granito de arena para que el cuadro xerecista logre su objetivo, que en estos momentos no es otro que la permanencia.

Antonio Bello, director deportivo azulino, ha sido el encargado de acompañar al futbolista en su puesta de largo y ha resaltado que "queremos dar las gracias a Renato y a su agente por su predisposición para que el fichaje se pudiera llevar a cabo. Estamos muy contentos porque es un futbolista que nos puede aportar mucha calidad en las tres posiciones de la mediapunta, tiene experiencia y nos va a dar un plus en los últimos metros que necesitamos para lograr el objetivo".

El extremo luso, por su parte, también se ha mostrado feliz. "Quiero dar las gracias a Bello, al míster y a todos. Cuando supe del interés, me ilusionó mucho, me han recibido muy bien y vengo para trabajar, aportar y ayudar al equipo a cumplir con su objetivo".

Conoce fútbol español y en concreto el andaluz, ya que ha militado en el Málaga y en Algeciras, y espera una Segunda Federación "como es todo el fútbol español, competitiva. Tengo conocimiento de eso y vengo preparado para luchar. He estado entrenando para cuando me llegara el momento de poder jugar, tengo que trabajar duro e intentar coger la mejor forma posible para jugar".

Lleva pocos días junto a sus compañeros, pero ya ha tenido tiempo de conocerles. "Es todo perfecto, el grupo y el equipo. Me siento bien y eso al final es positivo. Conocía un poco de Jerez porque Málaga y Algeciras no están lejos y también tenía algunas informaciones del club y todo me ayudó a la hora de elegir."

Por último, sobre la posición en la que mejor se desenvuelve sobre el campo, recuerda: "Mi carrera la he hecho casi toda de extremo, en la derecha o en la izquierda, aunque en Portugal también me utilizaron por dentro. Me siento cómodo en las tres y eso ya, lo que decida el míster. Estoy preparado para lo que necesite. Esperaba un proyecto que me motivara, no sólo quería jugar por jugar, quería tener un objetivo y aquí lo he encontrado al final".